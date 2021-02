Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 55,95 Buy Berenberg Tom Jones 19.02.2021 34,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 15.02.2021 50,00 Overweight J.P. Morgan David Adlington 10.02.2021 41,00 Outperform Bernstein Research Lisa Bedell Clive 09.02.2021 40,00 Kaufen NORD/LB Holger Fechner 05.02.2021 39,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 04.02.2021 47,60 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 03.02.2021 47,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 03.02.2021 47,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 03.02.2021 33,00 Underperform Jefferies James Vane-Tempest 02.02.2021 53,00 Buy Kepler Cheuvreux Oliver Reinberg 02.02.2021 65,00 Buy Warburg Research Ulrich Huwald 02.02.2021 54,00 Overweight Barclays Hassan Al-Wakeel 05.01.2021 40,00 Neutral UBS Whit Mayo 24.11.2020 47,00 Overweight Morgan Stanley Michael K. Jungling 02.11.2020



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

35,80 EUR -0,31% (19.02.2021, 21:31)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

36,00 EUR +0,14% (19.02.2021, 17:37)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (22.02.2021/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 65,00 oder 33,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA wird am 24. Februar die endgültigen Zahlen zum 4. Quartal 2020 präsentieren.Am 1. Februar hat Fresenius die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 1. Februar berichtete, richte sich der Medizin- und Krankenhauskonzern auf ein weiteres von Corona überschattetes Geschäftsjahr ein. Man gehe davon aus, dass es bei den aktuellen Belastungen und Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie erst in der zweiten Jahreshälfte zu Erleichterungen kommen werde. Die Ergebnisentwicklung werde daher voraussichtlich auch im laufenden Jahr stark von Covid-19-Effekten beeinflusst sein.Die Aussichten für den Konzern hätten sich zuletzt durch die erhöhte Sterblichkeit von Dialysepatienten an Covid-19 eingetrübt. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) prognostiziert daher für 2021 ein Ergebniseinbruch um bis zu 25 Prozent, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Warburg Research: Das Analysehaus hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Gewinnwarnung der Dialysetochter FMC dämpfe die ansonsten positive Entwicklung des Medizinkonzerns, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer ersten Reaktion am 2. Februar. Die Belastungen durch Corona seien allerdings temporär, langfristig blieben die Aussichten gut.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: