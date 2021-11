Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 50,60 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 11.11.2021 40,00 Hold Jefferies James Vane-Tempest 11.11.2021 42,30 Neutral J.P. Morgan David Adlington 09.11.2021 60,00 Kaufen RBI Leopold Salcher 04.11.2021 43,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 03.11.2021 52,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 03.11.2021 53,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 02.11.2021 55,95 Buy Berenberg Bank Tom Jones 02.11.2021 42,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 02.11.2021 49,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 02.11.2021 52,00 Kaufen NORD/LB Holger Fechner 02.11.2021 45,00 Neutral UBS Michael Leuchten 02.11.2021



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (15.11.2021/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 40,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 2. November die Zahlen zum 3. Quartal 2021 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. November zu entnehmen ist, sei der Umsatz bei Fresenius zwischen Juli und September um rund 5 Prozent auf gut 9,3 Milliarden Euro geklettert. Das bereinigte Konzernergebnis sei um 2 Prozent auf 435 Millionen Euro gestiegen. Im vergangenen Jahresviertel habe Fresenius von einer weiteren Erholung im Klinikgeschäft profitiert, wo wieder mehr Patienten behandelt und operiert würden. Auch die Tochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) habe umsatzseitig leicht zulegen können, im vergangenen Quartal aber erneut deutliche Ergebniseinbußen hinnehmen müssen. FMC habe ein Umbauprogramm angekündigt, das weltweit rund 5.000 Stellen kosten solle.Der Klinik- und Medizinkonzern Fresenius hebe nach dem 3. Quartal nochmals seine Wachstumsziele für das Jahr an. Der Umsatz solle nun unter Ausklammerung von Wechselkurseffekten im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, statt wie bisher angepeilt im niedrigen bis mittleren Bereich. Das währungs- und um Sondereinflüsse bereinigte Konzernergebnis wird am oberen Rand der Prognosespanne erwartet, die ein Plus im niedrigen einstelligen Bereich vorsieht, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Raiffeisen Bank International AG: Analyst Leopold Salcher hat in einer Aktienanalyse vom 4. November das Kursziel von 58 auf 60 EUR erhöht und geraten, die Aktie weiterhin zu kaufen. Fresenius habe trotz nochmals stärker auftretender negativer COVID-19-Effekte ganz ordentliche Q3-Zahlen berichten können und gleichzeitig seinen Ausblick für 2021 nochmals leicht angehoben. Salcher sei vom Investment Case Fresenius als stark diversifizierten Gesundheitskonzern mit zuverlässigem Dividendenwachstum weiterhin überzeugt und erwarte in den nächsten Quartalen eine Belebung des Geschäfts. Des Weiteren konstatiere der Analyst, dass die Bewertung der Aktie das Ertragswachstumsprofil sowie den stark defensiven Charakter dieser Erträge nicht adäquat widerspiegele.Die US-Bank J.P. Morgan dagegen hat Fresenius SE von "overweight" auf "neutral" zurückgestuft und das Kursziel von 52,40 auf 42,30 Euro gesenkt. Die risikoreichen Aussichten der Tochter FMC überwögen jegliche positiven Impulse einer etwaigen Umstrukturierung des Unternehmens, begründete Analyst David Adlington seine negativere Einschätzung in einer Studie vom 9. November. Der Analyst habe seine Gewinnprognose für 2022 reduziert. Eine Abspaltung von FMC wäre eine gute Option.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: