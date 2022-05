Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 33,30 Neutral J.P. Morgan David Adlington 13.05.2022 44,00 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 12.05.2022 39,00 Hold HSBC Sezgi Oezener 10.05.2022 51,00 Buy Warburg Research Christian Ehmann 10.05.2022 38,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 06.05.2022 36,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 05.05.2022



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

31,54 EUR -3,19% (19.05.202, 16:10)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

31,48 EUR -3,97% (19.05.202, 15:58)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (19.05.2022/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 51,00 oder 33,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 4. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2022 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. Mai würden dem Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius die Schwierigkeiten seiner Tochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) weiterhin zu schaffen machen. Im 1. Quartal sei der Gewinn des Dialyseanbieters um fast 40 Prozent eingebrochen, erneut wegen hoher Kosten und der Übersterblichkeit seiner Patienten. Dadurch sei auch der Jahresauftakt der Mutter überschattet worden. Zudem hätten neben der Pandemie auch der Krieg in der Ukraine, Engpässe in den Lieferketten und teils erheblich gestiegene Ausgaben das Quartal belastet, habe Fresenius am 4. Mai in Bad Homburg mitgeteilt.Der Konzern habe zwar dank Verbesserungen bei der Infusionstochter Kabi und im Klinikgeschäft für das Quartal ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr von acht Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen, das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) sei jedoch um ein Prozent auf 996 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich habe Fresenius den Rückgang ausgleichen können, das bereinigte Konzernergebnis habe um sechs Prozent auf 462 Millionen Euro angezogen. Damit habe sich die Firma besser geschlagen als von Analysten erwartet. Beide DAX -Unternehmen würden an ihren Prognosen für das laufende Jahr festhalten.Fresenius habe zudem einen Wechsel im Vorstand angekündigt. Die bisherige Finanzchefin Rachel Empey verlässt demnach das Unternehmen auf eigenen Wunsch, als Nachfolgerin wurde Sara Hennicken bestellt, so die dpa-AFX ergänzend.Die niedrigste Kursprognose für Fresenius kommt dagegen von der US-Bank J.P. Morgan, wo Analyst David Adlington das Kursziel für das Papier nach Quartalszahlen von 34,50 auf 33,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen hat. Adlington habe in einer am 13. Mai vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktie des Medizinkonzerns aktualisiert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: