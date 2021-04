Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kupferaktien seien gestern durch die Decke gegangen. Der Grund sei eine Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs. Unter dem Titel "Kupfer ist das neue Öl" würden sie einen Kupferpreis von 15.000 Dollar je Tonne bis zum Jahr 2025 ausrufen. Aktuell notiere Kupfer im Bereich von knapp unter 9.000 Dollar je Tonne. In den kommenden zwölf Monaten könnte Kupfer nach Ansicht der Analysten bis auf 11.000 Dollar je Tonne klettern.Kupfer werde für die Dekarbonisierung und den Ersatz von Öl durch erneuerbare Energiequellen von entscheidender Bedeutung sein, und im Moment stehe der Markt vor einer Angebotsknappheit, die den Preis in vier Jahren um mehr als 60 Prozent in die Höhe treiben könnte, so Goldman Sachs in einem Bericht vom Dienstag. Die gestiegene Nachfrage und das wahrscheinlich geringe Angebot würden den Preis von derzeit rund 9.000 Dollar pro Tonne bis 2025 auf 15.000 Dollar pro Tonne ansteigen lassen, so die Bank. Als kosteneffizientes Metall sei Kupfer im Prozess der Erzeugung, Speicherung und Verteilung von sauberer Energie aus Wind, Sonne und Erdwärme von großer Bedeutung, da es die dafür notwendigen physikalischen Eigenschaften besitze, so die Analysten um Jeff Currie. Ohne die Unterstützung von Kupfer sei die Substitution von Öl durch erneuerbare Energie nicht möglich.Die Kupferproduzenten seien gestern durchgestartet. So habe beispielweise Freeport McMoRan in der Spitze um fast zehn Prozent zulegen können. Auch andere Kupferwerte wie Teck Resources oder auch Antofagasta hätten zulegen können. Freuen dürfte ein solcher Kupferpreisanstieg übrigens auch einige klassische Goldproduzenten wie Barrick Gold. CEO Mark Bristow habe mehrfach seine bullishe Sicht auf Kupfer bekräftigt. Und Kupfer sei für Barrick hinter Gold der wichtigste Rohstoff. Ein deutlicher Anstieg der Kupferpreise würde sich auch auf die Gewinne von Barrick Gold positiv auswirken. (Analyse vom 15.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie: