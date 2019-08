Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (09.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Mit Ausnahme der beiden Flughafenbeteiligungen in Bulgarien habe Fraport im ersten Halbjahr 2019 an allen Standorten ein positives Passagierwachstum erzielt. Die Diversifikation zusammen mit dem globalen Wachstumstrend des Luftverkehrs biete aussichtsreiche Entwicklungsperspektiven. Die damit verbundenen hohen Investitionen würden aber zumindest vorübergehend auch den Cashflow belasten.Langfristig orientierten Anlegern empfiehlt Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, die Fraport-Aktie weiterhin zum Kauf. Das Kursziel werde bei EUR 90,00 belassen. (Analyse vom 09.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fraport AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Fraport-Aktie: