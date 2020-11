Der Flughafen-Betreiber bleibe weiterhin abhängig von der Corona-Lage. Jede Besserung dürfte sich in steigenden Passagierzahlen bemerkbar machen. Auf absehbare Zeit dürfte die Volatilität der Fraport-Aktie hoch bleiben.



Das MDAX-Papier ist deshalb derzeit vor allem für risikoaffine Trader geeignet, so Martin Mrowka von "Der Aktionär".



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (12.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die wieder verschärfte Corona-Lage habe zu neuen weltweiten Reise-Beschränkungen geführt. Das wirke sich auf Passagierflüge aus, deren Zahl zuletzt wieder deutlich zurückgegangen sei. Flughafen-Betreiber Fraport erwarte deshalb fürs Gesamtjahr etwa 70 Prozent weniger Passagiere als 2019. Auch für 2021 sehe es nicht viel besser aus - trotz Corona-Impfstoff. Die Fraport-Aktie falle wieder.Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen sei im Oktober wie erwartet im Corona-Tief geblieben. Im abgelaufenen Monat habe Fraport an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz 1,07 Millionen Passagiere und damit rund 81.000 Passagiere weniger als im September gezählt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei die Passagierzahl um 83,4 Prozent zurückgegangen. Im September habe der Rückgang im Jahresvergleich 82,9 Prozent betragen.Das Aufkommen an Fracht und Luftpost habe hingegen im Jahresvergleich erstmals seit 15 Monaten zugenommen, wie der Flughafenbetreiber mitgeteilt habe. Mit 178.702 Tonnen habe das Cargo-Volumen 1,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor gelegen. Dabei hätten die vermehrten reinen Frachtflüge die fehlenden Kapazitäten aus der Beiladefracht von Passagiermaschinen mehr als wettgemacht, heb es geheißen.Die Fraport-Aktien seien nach den neuen Zahlen am Vormittag zeitweise um mehr als fünf Prozent auf unter 42 Euro gefallen, hätten sich dann jedoch etwas stabilisieren können. In den vergangenen Tage habe das MDAX-Papier stark von Corona-Impfstoff-Hoffnungen profitiert, nachdem BioNTech und Pfizer ein hoch wirksames Mittel zur Zulassung beantragt hätten. Die Fraport-Aktie sei daraufhin bis auf gut 49 Euro gestiegen - der höchste Stand seit dem Zwischenhoch von Anfang Juni.Wie schon im Juni könnte es auch jetzt eine Korrektur von dem Kurssprung geben. Fraglich sei, ob dabei die 200-Tage-Linie (bei knapp 41 Euro) verteidigt werden könne. Denn trotz Impfstoff von BioNTech und Pfizer werde der Flugverkehr wohl noch monatelang eingeschränkt bleiben.Für das laufende Jahr rechne der Manager am Frankfurter Flughafen mit 18 bis 19 Millionen Fluggästen - ein Einbruch um mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das nächste Jahr stelle er sich auf lediglich 35 bis 45 Prozent des Passagieraufkommens von 2019 ein. Im vergangenen Jahr habe Fraport in Frankfurt fast 70,6 Millionen Fluggäste gezählt - so viele wie nie zuvor.Auch an den Fraport-Flughäfen im Ausland seien infolge der Pandemie und der weltweiten Reisebeschränkungen weiterhin deutlich weniger Passagiere unterwegs als ein Jahr zuvor. Allerdings klaffe die Entwicklung an den einzelnen Standorten deutlich auseinander.So habe der Konzern an seinen 14 Regionalflughäfen in Griechenland rund 1,1 Millionen Fluggäste und damit rund 55 Prozent weniger als im Oktober 2019 gezählt. Der Airport im türkischen Antalya sei mit knapp 1,9 Millionen Passagieren im Oktober auf ein Minus von 55 Prozent gekommen.In St. Petersburg habe Fraport im Oktober gut 1,1 Millionen Fluggäste gezählt, rund ein Drittel weniger als im Vorjahresmonat. Am Flughafen im chinesischen Xi'an habe die Zahl der Passagiere mit 3,6 Millionen rund 13 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor gelegen. Im Vormonat habe der Rückgang lediglich 9,5 Prozent betragen.