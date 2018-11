Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (07.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Der Frankfurter Konzern habe im laufenden Geschäftsjahr bislang ordentliche Ergebnisse erzielt. Mit der Vorlage des 9M/2018-Berichts habe Fraport die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten übertreffen können. Trotz zahlreicher Verspätungen und Flugausfälle in Deutschland und Europa, u.a. in Folge von Engpässen bei Fluglotsen und Sicherheitskontrollen sowie teilweise auch beim Fluggerät, habe Fraport die Passagierzahlen an allen Standorten steigern können. Das Portfolio sei auf ein breites Wachstum ausgerichtet und gut diversifiziert. Der Anteilsverkauf in Hannover werde sich reduzierend auf die Verschuldungsquoten auswirken.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, erwartet eine weiter positive Entwicklung und bestätigt sein "kaufen"-Rating mit Kursziel EUR 90,00. (Analyse vom 07.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fraport AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Fraport-Aktie: