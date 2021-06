Auch "Der Aktionär" sei für die Fraport-Aktie zuversichtlich und habe ein längerfristiges Kursziel von 80 Euro ausgegeben. Wichtig wäre, dass die charttechnische Unterstützung bei gut 56 Euro halte. Noch nicht engagierte Käufer mit längerfristigem Anlagehorizont versuchen mit einem Kauflimit bei etwa 56,50 Euro zum Zuge zu kommen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 29.06.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

58,54 EUR -1,08% (29.06.2021, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

58,54 EUR -1,01% (29.06.2021, 10:10)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (29.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Delta-Variante entwickle sich offenbar zu einem Reise-Killer. In ganz Europa belaste die besonders ansteckende Mutation des Coronavirus die anlaufende Urlaubssaison. In Großbritannien sei die Zahl der Neuinfektionen nun sogar auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten gestiegen. In Deutschland drücke das die Kurse von Lufthansa, TUI und auch Fraport.Die ansteckendere Delta-Variante greife in Deutschland immer mehr um sich. Sie mache mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, habe der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, laut dpa in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern gesagt. Da die Daten bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen. Im Vier-Wochen-Durchschnitt liege der Anteil hierzulande indes noch niedriger.Schlimmer sehe es außer in Großbritannien vor allem in Portugal aus. Im Großraum Lissabon, wo seit Wochen rund zwei Drittel aller landesweiten Ansteckungen verzeichnet würden, grassiere Delta besonders stark. Die Delta-Variante mache in Lissabon bereits mehr als 70 Prozent aller neuen Fälle aus, Tendenz stark steigend.Die Delta-Mutante sei noch ansteckender als Alpha, wie Wieler gesagt habe. Die Variante verbreite sich vor allem in der ungeimpften Bevölkerung. Wieler habe bereits gesagt, dass die Fallzahlen deshalb voraussichtlich wieder steigen würden.Wegen der zunehmenden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus seien die Anleger am Montag auf Abstand zu Reisewerten gegangen. Neue Ängste vor einer weiteren Infektionswelle würden für Verkäufe sorgen.Die Fraport-Aktie habe am Montag mit einem Kursverlust von 4,7 Prozent unter den MDAX-Werten die rote Laterne gehabt. Charttechnisch sei die Fraport-Welt jedoch noch intakt. Wichtig wäre in den kommenden Tagen, dass die 50-Tage-Linie bei 58 Euro nicht unterschritten werde. Kurz darunter verlaufe zudem ein seit Ende Oktober intakter Aufwärtstrend. Sollte der MDAX-Wert unter die Unterstützung bei gut 56 Euro fallen, wäre das kein gutes Signal.Erst in der vergangenen Woche hätten sich zwei große Analysehäuser positiv zu Fraport geäußert. Aus der Deutschen Bank habe verlautet, dass das Management derzeit die richtigen Schritte unternehme, damit der Flughafenbetreiber besser und profitabler aus der Krise hervorgehen könne. Analyst Andy Chu habe vor allem die Kostensenkungen während der Corona-Krise hervorgehoben und habe das Kursziel für Fraport nun von 65 auf 74 Euro angehoben. Die Einstufung habe Chu auf "buy" belassen.Auch die Investmentbank Kepler Cheuvreux sei weiterhin optimistisch für den Flughafenbetreiber. Die Einstufung für Fraport sei nach einem Gespräch mit Finanzchef Matthias Zieschang auf "buy" belassen worden - mit einem Kursziel von 72 Euro. Der Finanzvorstand gehe davon aus, dass in diesem Jahr beim operativen Gewinn (EBITDA) das obere Ende der Zielspanne erreicht werde, habe Analystin Aurelie Husson-Dumoutier am Freitag geschrieben. Die Expertin schließe daraus, dass der Flughafenbetreiber auf der Kostenseite seine Hausaufgaben gemacht habe.