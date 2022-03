Neuengagements haben keine Eile, so Martin Mrowka. (Analyse vom 15.03.2022)



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (15.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Fraport habe am Dienstag-Morgen seinen Jahresabschluss für 2021 präsentiert. Die Zahlen seien überraschend stark ausgefallen. Der MDAX-Konzern sei im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt und rechne auch in diesem Jahr mit einer weiteren Erholung. Doch zwei Aspekte würden enttäuschen. Die Fraport-Aktie falle.Fraport sei im zweiten Corona-Jahr 2021 dank einer Erholung des Passagierverkehrs in die Gewinnzone zurückgekehrt. Auch wegen krisenbedingter Ausgleichszahlungen habe unter dem Strich ein Überschuss von knapp 83 Mio. Euro nach einem Verlust von fast 658 Mio. Euro im Vorjahr gestanden.Nach 24,8 Mio. Fluggästen im vergangenen Jahr rechne Vorstandschef Stefan Schulte für 2022 mit einer weiteren Steigerung auf 39 bis 46 Mio. Passagiere. Das entspreche 55 bis 65 Prozent des Niveaus aus dem Vor-Corona-Jahr 2019.Nachdem der Umsatz 2021 um knapp 28 Prozent auf gut 2,1 Mrd. Euro geklettert sei, solle er im laufenden Jahr weiter auf rund drei Mrd. Euro zulegen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte nach 757 Mio. Euro im Vorjahr allerdings nur auf 760 bis 880 Mio. Euro steigen.Denn Fraport habe 2021 von Ausgleichszahlungen und staatlichen Kompensationen in Höhe von 320 Mio. Euro profitiert, die sich nicht wiederholen dürften. Der Konzerngewinn vor Minderheitsanteilen Dritter solle nun 50 bis 150 Mio. Euro erreichen. Analysten hätten sich bei den Gewinnkennziffern jedoch im Schnitt mehr ausgerechnet.An der Börse sorge das am Dienstag-Vormittag für Verkäufe. Die Fraport-Aktie verliere im frühen Xetra-Handel mehr als sechs Prozent auf unter 50 Euro und sei damit Schlusslicht unter den MDAX-Titeln. Die Folgen des Ukraine-Kriegs wie etwa der hohe Ölpreis und die erneute Gefahr schwindender Passagierzahlen hätten bereits in den vergangenen Wochen die Fraport-Aktie belastet.Am Dienstag werde das Geschäft am Frankfurter Flughafen zudem von einem Warnstreik des Sicherheitspersonals behindert. Um 2 Uhr hätten die Mitarbeiter der Fracht- und Passagierkontrollen an Deutschlands größtem Airport die Arbeit niedergelegt. Zahlreiche Flüge seien gestrichen worden.Obwohl sich Fraport durch striktes Kostenmanagement und Personalabbau in den vergangenen zwei Corona-Jahren schlanker aufgestellt und sich so auf deutlich geringere Verkehre ausgerichtet habe, enttäusche der Ausblick. Die Fraport-Aktie sei bereits vor zwei Wochen unter die vom AKTIONÄR empfohlene Stopp-Loss-Marke von 55 Euro gerutscht.