Bonn (www.aktiencheck.de) - Die französische Regierung will in den kommenden zwei Jahren 100 Milliarden Euro - vier Prozent des BIP - in den wirtschaftlichen Wiederaufbau stecken, so die Analysten von Postbank Research.



Mit rund 70 Investitionsprojekten sollten nicht nur die Wirtschaftskrise überwunden und die Arbeitslosigkeit gesenkt, sondern auch langfristige soziale und ökologische Herausforderungen angegangen werden. Dass der Leitindex der Pariser Börse CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) auf die Meldung vergangene Woche nur wenig reagiert habe, dürfte daran liegen, dass die Konzerne im Index nur 20 Prozent ihrer Umsätze im eigenen Land erwirtschaften würden - weniger als der europäische Durchschnitt. Nichtsdestotrotz halten die Analysten von Postbank Research den CAC 40 als Investmentziel bei entsprechender Risikobereitschaft für interessant. Der Index sei reich an zyklischen Sektoren wie Konsum, Industrie und Energie, die vom laufenden weltweiten Konjunkturaufschwung überdurchschnittlich profitieren würden. Seine Bewertung sei zudem nicht übermäßig hoch. (08.09.2020/ac/a/m)



