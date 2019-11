Es gelinge dem Land jedoch gerade, den Nimbus des ewigen Zweiten abzustreifen. Denn im zweiten und dritten Quartal 2019 sei die französische Wirtschaft kräftiger gewachsen als die deutsche, und ihr Beitrag zum Wachstum der Eurozone sei größer gewesen. Frankreich schalte also einen Gang höher in einer wichtigen Phase, in der die deutsche Industrie schwer zu kämpfen habe und knapp an einer technischen Rezession, d. h. zwei aufeinander folgenden Quartalen mit leichtem Rückgang des Bruttoinlandprodukts, vorbeischramme.



Auch wenn Doping im Radsport verboten sei, werde dies in der Wirtschaft in Form geld- und/oder haushaltspolitischer Anreize geduldet und sogar gefördert. So profitiere die Eurozone derzeit von dem letzten Maßnahmenpaket, das Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, noch auf den Weg gebracht habe und dessen Wirkung sich allmählich bemerkbar mache. Die finanziellen Bedingungen seien gelockert worden, und die Konjunkturdaten vom Oktober würden auf eine schwache Erholung im Zyklus hindeuten.



In der Haushaltspolitik seien die Anreize asymmetrisch verteilt, denn in Frankreich werde mit einem Anstieg des Haushaltsdefizits auf 3,2% gerechnet, während die Haushaltsdisziplin in Deutschland in diesem Jahr einen Überschuss von 1% ermöglichen dürfte. Diese Disziplin der Deutschen stelle jedoch eine Belastung für das Wachstum in einem Umfeld mit Negativzinsen dar, in dem Länder mit ihrer Haushaltsverschuldung sogar noch Geld verdienen könnten. Die französischen Indikatoren für die Unternehmensaktivität würden sich kräftiger erholen und die Einzelhandelsumsätze seien robuster als beim Nachbarn. Die Börsenindices der beiden Länder würden dieses unterschiedliche Tempo abbilden: Der CAC 40 GR (ISIN: QS0011131834, WKN: nicht bekannt) (inkl. Dividenden) habe sein deutsches Pendant seit Jahresbeginn um über 4% übertroffen.



Frankreich fahre somit unter den großen Ländern der Eurozone derzeit im Gelben Trikot. Hoffen wir, dass es seinen besten Partner im Windschatten mitziehen könne. (19.11.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche verstarb Raymond Poulidor. Obwohl er die Champs-Élysées niemals im Gelben Trikot bei der Tour de France erreichte, bleibt der "ewige Zweite" als Held in Erinnerung. Trotz 14 Teilnahmen und sieben Podiumsplätzen kann seine sportliche Bilanz nicht mit seiner Popularität mithalten. Es liegt nahe, Vergleiche zur französischen Wirtschaft im Teilnehmerfeld der Eurozone zu ziehen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, Clément Inbona, Fondsmanager, La Financière de l'Échiquier.Im Wettrennen um das Wirtschaftswachstum liege Frankreich seit 14 Jahren hinter dem Spitzenreiter Deutschland.