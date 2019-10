Das Urteil betreffe nicht nur die RBI. Die Österreicher hätten zwar im vergangenen Jahr ihr Polen-Geschäft an die BNP-Paribas verkauft. Das rund drei Milliarden Euro schwere Fremdwährungskredite-Portfolio habe sie jedoch aufgrund der Vorgaben des polnischen Regulators behalten müssen. Auch deutsche Banken hätten in Polen mitgemischt. Die Commerzbank sitze über ihre 70-Prozent-Beteiligung an der mBank auf einem Volumen an Frankendarlehen in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro. Betroffen seien von dem Urteil auch die spanische Santander oder die portugiesische BCP Bank sowie die polnischen Häuser PKO BP und Getin Noble Bank.



Im Detail hätten die prozessierenden Bankkunden bestimmte Bestimmungen ihrer Kreditverträge angefocht. Bei der Auszahlung des Darlehens habe die RBI den in Franken angegebenen Sollsaldo auf Basis des bei der Bank an dem Tag geltenden Ankaufskurses Zloty zu Franken ermittelt. Die monatlichen Darlehensraten seien hingegen zum am jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt geltenden PLN/CHF-Verkaufskurs berechnet worden.



Die Kreditnehmer hätten diese beliebige Anwendung von Ankauf- und Verkaufskurs als rechtswidrig und missbräuchlich erachtet, wodurch die Klauseln wegfallen würden. Damit sei der Vertrag ungültig, denn ohne die Bestimmungen sei es unmöglich, den korrekten Wechselkurs zu ermitteln. Das Bezirksgericht Warschau habe dieser Ansicht Recht gegeben.



Es habe aber vom EuGH wissen wollen, ob die strittige Klausel, wenn sie wegfalle, durch allgemeines polnisches Recht ersetzt werden dürfe, oder ob damit automatisch der gesamte Vertrag nichtig sei. Nach polnischem Recht könnten nämlich die in einem Vertrag zum Ausdruck gebrachten Wirkungen auch "nach den Grundsätzen der Billigkeit oder der Verkehrssitte bestimmt werden", erkläre der EuGH in einer Mitteilung.



Der EuGH habe dazu nun klargestellt, dass diese polnischen Bestimmungen "nicht die Lücken eines Vertrags schließen können, die durch den Wegfall der darin enthaltenen missbräuchlichen Klauseln entstanden sind". Laut EuGH stünden die EU-Vorgaben einer Unwirksamkeitserklärung durch das polnische Gericht nicht entgegen. Für die Geldhäuser bedeute dies, dass sie die Fremdwährungskredite nun voraussichtlich komplett rückabwickeln müssten. Dies sei deutlich teurer als nur die strittigen Klauseln auszutauschen.



Darüber hinaus habe der EuGH Erklärungen zu weiteren Fragen abgegeben, die nun von der RBI erörtert werden müssten, wie die Bank gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg erkläre. Jedenfalls könnten die Institute auf Grundlage des Urteils nicht zur Konvertierung gezwungen werden, heiße es in dem Bericht. Die nationalen Gerichte müssten nun von Fall zu Fall entscheiden. (07.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mehrere Banken hatten in Polen Fremdwährungskredite vergeben, darunter die Raiffeisen Bank International und eine Commerzbank-Tochter. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürften den betroffenen Instituten nun hohe Belastungen entstehen, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bürde mehreren europäischen Banken möglicherweise Milliardenlasten auf. Dabei gehe es um Fremdwährungskredite, welche die Institute in Polen ausgegeben hätten. Diese Kreditverträge seien nach dem Urteil praktisch nichtig. Medienberichten zufolge schätze der polnische Bankenverband, dass für alle betroffenen Geldhäuser rund 14 Milliarden Euro an Kosten anfallen könnten, wenn Kunden auf Basis des EuGH-Urteils weitere Klagen anstreben würden.Konkret hätten die Richter in einem Fall entschieden, bei dem ein Ehepaar im Jahr 2008 ein Hypothekendarlehen von der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) erhalten habe. Die Auszahlung des Kredits habe in Zloty gelautet, der Sollsaldo und die monatlichen Rückzahlungsraten seien hingegen in Franken angegeben worden. Das sollte den Kreditnehmern ermöglichen, von den damals niedrigeren Zinsen in der Schweiz zu profitieren.