Kurzprofil Francotyp-Postalia (FP):



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software", Mail Services" und "Frankieren/Kuvertieren", sowohl digitale Lösungen als auch Produkte und Dienstleistungen zur Konsolidierung von Geschäftspost und effizienten Postverarbeitung für Unternehmen und Behörden.



Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. EUR. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 96-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. (27.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Dem schwachen Q1/19 sei - laut vorläufigen Zahlen - ein enttäuschendes Q2/19 gefolgt. Erstmals seit geraumer Zeit seien die Erlöse im Vorjahresvergleich gesunken, so die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie. Die qualitativ abgefasste Jahresprognose für 2019 sei per adhoc am 22.08.19 angepasst worden. Aus "stark steigendem" sei "leicht steigender Umsatz" geworden. Unangetastet sei die Planung für das adj. EBITDA geblieben: (vor JUMP-Aufwand): "stark steigen".Im Übergangsjahr 2019, das dem ACT-Programm zur Umsetzung diene, würden laut Plan Kosten und Komplexität sinken. In der "heißen" Transformationsphase sei das operative Risiko offensichtlich deutlich gestiegen (CEO: "Operation am offenen Herzen"). Der neue US-Auftritt scheine schwieriger als geplant, würden die Aktienexperten betonen. Die Zielstellung für 2020 - ein Kernelement der Equitystory - müsse wohl angepasst werden, so das Urteil der Fachanalysten. Die EQUI.TS-Schätzung werde noch vorsichtiger; die Börse sei es bereits seit geraumer Zeit.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Francotyp-Postalia-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 27.08.2019)Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie: