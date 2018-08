Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,72 EUR +4,20% (29.08.2018. 11:30)



Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,73 EUR +3,04% (29.08.2018, 13:03)



ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:

DE000FPH9000



WKN Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH900



Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte in der analogen und digitalen Postbearbeitung und Marktführer in Deutschland. Mit den Produktbereichen Frankier- und Kuvertiermaschinen, digitale Lösungen sowie Outsourcing und Services bietet der FP-Konzern Unternehmen und Behörden innovative Hard- und Softwarprodukte sowie Gesamtlösungen für die sichere Briefkommunikation und individuelle Brief-Dienstleistungen. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 90-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt der Francotyp-Postalia über eine einzigartige Mischung aus gewachsener Kompetenz bei der Postbearbeitung und digitalem Know-how und besitzt bei Frankiersystemen einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp- francotyp.com (29.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Die Research-Boutique EQUITS GmbH sehe aktuell das Berliner Unternehmen auf dem Weg zum dynamischen Wachstumsunternehmen.Francotyp konzentriere sich auf das Marktsegment kleinerer Briefvolumina; das - anders als der Gesamtmarkt - einstellig wachse. Das bestätige auch der jüngste Halbjahresbericht.Die strategischen Initiativen des Unternehmens - insbesondere ACT mit JUMP - würden zunehmend Wirkung zeigen, so die Fachanalysten Der H1/2018-Umsatz sei ggü. dem Vorjahr (H1/2017) in der relevanten währungsbereinigten Sicht um +3,3% gestiegen. Das um FX- und Projektkosten bereinigte EBITDA habe sich ggü. Vj. um +22% auf EUR 15,5 Mio. (adj. Marge: 14,4%) verbessert.Der Mindset sei bei FPH neu ausgerichtet - es gelte nun umzusetzen, was Aufgabe des ACT- und JUMP-Manager P. de Gruyter als neuer CSO sein werde. Die Analysten würden darauf hinweisen, dass das Ertüchtigungsprogramm JUMP verstärkt in H2/2018 die Profitabilität belasten dürfte. Ohne diese Kostenbelastung sollte dann ab 2019 eine agile Organisation die zunehmend digitalen Produkte sehr viel effizienter verkaufen können. Bis dahin gäbe es aber noch einiges zu tun, so die Aktienexperten.Komme die Berliner Unternehmen auf dem eingeschlagenen Weg weiter voran, sehen die Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, gute Chancen, dass das ihrer Überzeugung nach vorhandene Kurspotenzial zu steigenden Kursen führen wird, weshalb sie ihre Kaufempfehlung für die Francotyp-Postalia-Aktie bekräftigen. (Analyse vom 29.08.2018)