Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse (FP = "Sichere digitale Kommunikation"). Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software/Digital", "Frankieren und Kuvertieren" sowie "Mail Services" digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden sowie Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung und Konsolidierung von Geschäftspost.



Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 97-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von zwölf Prozent und verfügt im Digitalbereich über einzigartige, hochsichere Lösungen für das Internet der Dinge (IoT/IIoT)) sowie für digitale Signaturen von Dokumenten.



Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com (04.06.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin mit "kaufen" ein.In das laufende Geschäftsjahr 2020 habe die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) trotz der aufziehenden Corona-Krise mit einem operativen Umsatzwachstum von knapp 6 Prozent, einer gut 15-prozentigen Verbesserung des EBITDA und einer mehr als 50-prozentigen Steigerung des Nachsteuerergebnisses in den ersten drei Monaten erfolgreich starten können. Insgesamt würden sich inzwischen die Effekte der Ende 2016 initiierten ACT-Strategie und hier vor allem des zentralen ACT-Projekts JUMP immer deutlicher im Zahlenwerk widerspiegeln.So habe FP im Stammgeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen nunmehr bereits das 15. Quartal in Folge die beiden Hauptwettbewerber deutlich hinter sich lassen können. Neben dem aus der Mitte Februar erfolgten Übernahme der Hefter Systemform GmbH resultierenden anorganischen Wachstum verspreche der sukzessive internationale Roll-out der bereits in den USA, Frankreich, UK und Deutschland gelaunchten neuen PostBase Vision hier weiteres Umsatzpotenzial. Jüngst habe FP auch die Zulassung für den kanadischen Markt erhalten.Als besonders erfreulich werte der Analyst zudem, dass jetzt auch der lange Zeit als Sorgenkind geltende Produktbereich Mail Services wieder zurück auf den Kurs von Wachstum und Profitabilität habe geführt werden können. Die aus JUMP resultierenden wiederkehrenden Einsparungen sollten von 2,3 Mio. Euro in 2019 nunmehr auf über 4 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr und bis 2022 dann auf die vollen 6 Mio. Euro ansteigen.In dieser Gesamtgemengelage und angesichts der soliden Liquiditätsausstattung sowie des cashflow-starken Geschäftsmodells mit einem rund 80-prozentigen Anteil wiederkehrender und damit in der derzeitigen Krise stabilisierend wirkender Erlöse stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die Francotyp-Postalia-Aktie unverändert mit einem Kursziel von 4,00 Euro als "Kauf" ein. (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie: