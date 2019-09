Frankfurt-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (17.09.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Dalton Baretto, Aktienanalyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) nunmehr zum Kauf.Fortuna Silver Mines Inc. habe beim Lindero Goldprojekt in Argentinien mit der Vorproduktion begonnen. Der Projektverlauf entspreche nach verschiedenen Verzögerungen nun der Guidance.Im Vergleich zum Management gehen die Analysten von Canaccord Genuity aber von einem langsameren Produktionshochlauf aus. Außerdem werde mit höheren Kosten gerechnet.Im Zuge einer Anpassung der Schätzungen sei das Kursziel von 6,00 auf 5,50 CAD reduziert worden. Angesichts der jüngsten Kursschwäche bestehe aber nun wieder Aufwärtspotenzial, so der Analyst Dalton Baretto.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fortuna Silver Mines-Aktie: