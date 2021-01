Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

58,00 EUR +9,43% (04.01.2021, 17:09)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

57,60 EUR +8,68% (04.01.2021, 17:24)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung von antikörperbasierten COVID-19 Wirkstoffen. (04.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) unter die Lupe.BioNTech und Moderna seien im Jahr 2020 zwei Biotech-Überflieger gewesen, deren Aktien allerdings zum Jahresende die Luft ausgegangen sei. Relative Stärke zeige hingegen seit einigen Wochen der Biosimiliar-Entwickler Formycon. Zum Jahresstart gelinge nun ein 10%-iges Kursplus, was die Chance auf einen Ausbruch aus der kurzfristigen Konsolidierung erhöhe. Noch sei aber offen, ob der heutige Anstieg zunächst nur eine kurzfristige Gegenbewegung im Chart oder bereits der Auftakt zu einer neuen Aufwärtsbewegung sei.Fantasie für das Jahr 2021 gebe es mehr als genug. Anfang Dezember sei gemeldet worden: "In-vitro-Tests ("im Reagenzglas") würden zeigen, dass sich Formycons ACE2-Antikörper-Fusionsprotein effektiv an SARS-Coronaviren binde und die Infektion der Zellen vollständig verhindere." Zudem habe man von Spekulationen gehört, dass "in den nächsten Wochen" in der weltweit am meisten zitierten Fachzeitschrift für Naturwissenschaften Nature die Fortschritte von Formycon beschrieben würden - womit angelsächsische Anleger Formycon entdecken könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Formycon-Aktie: