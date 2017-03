Börse Stuttgart-Aktienkurs Forbo-Aktie:

1.426,996 EUR +4,67% (08.03.2017, 09:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Forbo-Aktie:

1.537,00 CHF +2,13% (08.03.2017, 10:33)



ISIN Forbo-Aktie:

CH0003541510



WKN Forbo-Aktie:

871047



Ticker-Symbol Forbo-Aktie:

FOZN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Forbo-Aktie:

FORN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Forbo-Aktie:

FBOHF



Kurzprofil Forbo:



Forbo (ISIN: CH0003541510, WKN: 871047, Ticker-Symbol: FOZN, SIX Swiss Ex: FORN, Nasdaq OTC-Symbol: FBOHF) ist ein weltweit tätiger Hersteller von Bodenbelägen und Industriespezialitäten, wie beispielsweise verschiedene Klebstoffe oder Transport- und Antriebsbänder. Mit einem breiten Produktportfolio und eingeführten Markennamen wie z.B. Novilon belegt die Forbo Unternehmensgruppe führende Positionen auf dem Weltmarkt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der umweltfreundliche und in verschiedenen Designs erhältliche Bodenbelag Linoleum. Hier zählt Forbo zu den führenden Unternehmen weltweit. (08.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Forbo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Forbo-Aktie (ISIN: CH0003541510, WKN: 871047, Ticker-Symbol: FOZN, SIX Swiss Ex: FORN, Nasdaq OTC-Symbol: FBOHF).Dank einer unerwartet guten EBITDA-Marge habe Forbo im Geschäftsjahr 2016 einen Reingewinnzuwachs von 10,3% verzeichnen und damit, trotz höherer Amortisierungskosten, den eigenen Ausblick übertreffen können. Besonders beeindruckend habe Pomrehn die op. FCF-Marge von 10,6% gefunden.Wie im letzten Jahr erwarte Forbo auch 2017 nur einen leichten Anstieg des Umsatzes und des Konzerngewinns. Das Management schätze das Marktumfeld ähnlich ein wie im letzten Jahr, während der Analyst hier mit einem eher ungünstigen Währungstrend rechne (vor allem EUR und GBP). Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr von tieferen Materialkosten habe profitieren können, erwarte die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2017 einen stabilen EBIT-Margentrend, da den höheren Volumina und Effizienzsteigerungen gestiegene Materialkosten und Investitionen in neue Kapazitäten gegenüberstünden. Während der Analyst im Geschäftsjahr 2017 mit einem Rückgang der Bruttomarge rechne, erwarte er dank Skaleneffekten dennoch einen weiteren leichten Anstieg der EBIT-Marge (+10 Bp).Trotz des angekündigten Aktienrückkaufs habe das Management betont, dass Akquisitionen weiterhin ein Thema bleiben würden.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt mit Nachdruck sein "buy"-Rating für die Forbo-Aktie. (Analyse von 08.03.2017)Börsenplätze Forbo-Aktie: