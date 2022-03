Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) ist für die Errichtung und den Betrieb aller für den Flugbetrieb des Vienna Airports notwendigen Infrastrukturen verantwortlich. Das Unternehmen ist Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber des Flughafens sowie Anbieter aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Flughafen Wien ist einer der wichtigsten Ost-West-Transferflughafen Europas. (02.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Flughafen Wien-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Flughafen Wien AG (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wiener Börse-Symbol: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) unter die Lupe.Die Ergebnisse für Q4 21 hätten leicht unter der RBI-Schätzung gelegen, aber über den Konsenserwartungen (EBITDA von EUR 47 Mio. gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 51 Mio. und dem Konsens von EUR 41 Mio.; Nettogewinn von EUR 5 Mio. gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 6 Mio. und dem Konsens von EUR 1 Mio.). Im aktuellen Umfeld sehe man jedoch nur eine sehr begrenzte Auswirkung des Quartalsergebnisses auf den Investment Case. Positiv zu vermerken sei, dass die bereits im Januar veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt worden sei, was nach Ansicht der Analysten der RBI zeige, dass die damalige Prognose einen Puffer in Bezug auf die Entwicklung von Covid-19 enthalten habe. Die erhöhte Unsicherheit des Ausblicks als Folge der aktuellen Kriegshandlungen in der Ukraine sei verständlicherweise hinzugefügt worden. Die gestrichenen Flüge zwischen Russland, der Ukraine und Wien würden etwa 4% des Passagieraufkommens ausmachen.Die Gesamtpassagierzahlen für Q4 21 seien bereits im Januar veröffentlicht worden. In Q4 21 seien rund 3,6 Mio. Passagiere über den Flughafen Wien geflogen, was einer Steigerung um das 4,5Fache gegenüber Q4 20 entspreche, aber immer noch nur 47% des Vergleichszeitraums vor dem Jahr 2019 ausmache.Der Flughafen Wien habe bereits im Januar eine Prognose für das Geschäftsjahr 22 abgegeben, die heute mit dem Hinweis bekräftigt worden sei, dass die aktuellen Kriegshandlungen in der Ukraine die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung erhöhen würden. Alle Flüge zwischen Russland, der Ukraine und Wien seien gestrichen worden. Basierend auf der Erwartung von ca. 17 Mio. Passagieren, die über den Flughafen Wien fliegen würden, was etwa 50% des Niveaus des GJ 19 entspreche (vs. 10,4 Mio. im GJ 21, 33% des Niveaus im GJ 19), erwarte das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 560 Mio. (GJ 21: EUR 407 Mio.), ein EBITDA inklusive assoziierter Unternehmen von mehr als EUR 172 Mio. (GJ 21: EUR 154 Mio.) und einen Nettogewinn von mehr als EUR 20 Mio. (GJ 21: EUR 6 Mio.). Positiv hervorzuheben sei die angestrebte Nettoverschuldung von weniger als EUR 50 Mio. im Vergleich zu EUR 150 Mio. am Ende des GJ 21.Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von Flughafen Wien lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.03.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.