Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt. (12.10.2018/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Michael Pachter von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Michael Pachter, Analyst beim Investmenthaus Wedbush Securities, hinsichtlich der Aktie von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Fitbit Inc. habe sowohl im Bereich Smartwatches als auch Fitness-Tracler einen großen Marktanteil erobert. Die Uhren müssten allerdings gegen das Angebot von Apple konkurrieren.Die Analysten von Wedbush Securities sind der Auffassung, dass Fitbit im Hinblick auf MedTech exzellente Chancen hat, insbesondere in Verbindung mit Google. Anfang 2019 könnte Fitbit beginnen bedeutende Beiträge durch MedTech zu erwirtschaften.Durch die Kursverluste biete sich Anlegern eine attraktive Einstiegsgelegenheit, so das Fazit des Analysten Michael Pachter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fitbit-Aktie: