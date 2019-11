Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

6,367 Euro +14,04% (01.11.2019, 17:46)



NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

7,1314 USD +15,39% (01.11.2019, 17:32)



ISIN Fitbit-Aktie:

US33812L1026



WKN Fitbit-Aktie:

A14S7U



Ticker Symbol Fitbit-Aktie Deutschland:

5FB



NYSE-Ticker-Symbol Fitbit-Aktie:

FIT



Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt. (01.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen sei es noch ein Gerücht gewesen - basierend auf einer Agenturmeldung. Jetzt mache Google Nägel mit Köpfen und platziere seine Übernahmeofferte für den Fitnessband-Pionier Fitbit. Das Unternehmen sei dem Suchmaschinenbetreiber 2,1 Mrd. USD (7,35 USD pro Aktie) wert. Ein relativ klein wirkender Betrag angesichts der Tatsache, dass Google damit mit Konkurrenten wie Apple und Samsung in einer Hinsicht gleichziehe: Man decke endlich auch den schnell wachsenden Markt der Wearables ab.Die Fitbit-Aktie springe im US-Handel auf 7,20 USD. Bis zum Übernahmepreis von 7,35 USD je Anteilsschein verbleibe damit nur marginales Potenzial. Mit wirklich mehr sei allerdings auch nicht zu rechnen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fitbit-Aktie: