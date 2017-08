NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt.







St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Tavis McCourt von Raymond James:Tavis McCourt, Aktienanalyst von Raymond James, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Raymond James äußern die Ansicht, dass auf Sicht der nächsten 10 bis 15 Jahre jede Uhr eine Smartwatch sein wird. Am Handgelenk getragene Geräte dürften im Hinblick auf Gadgets eine Konvergierung mit mehr und mehr Funktionalitäten erleben. Der Smartwatch-Markt befinde sich aktuell in einem Stadium wie es bei Smartphones in 2009 der Fall gewesen sei. Anwendungen von Partnern werde im Hoffen auf eine "Killer App" der Zugang zur Plattform erlaubt.Die älteren Produkte von Fitbit Inc. hätten mit einem Absatzrückgang zu kämpfen. Die zukünftige Gewinnentwicklung werde stark davon abhängen wie erfolgreich Fitbit mit der erwarteten Smartwatch sein werde. Im Basisszenario geht Analyst Tavis McCourt bei der Kundenbasis von Fitbit von einem Smartwatch-Verbreitungsgrad von 10 bis 15% aus. Auf Jahressicht könnte das einem EPS von 0,22 USD entsprechen. In den kommenden zwei bis drei Jahren werde es zwei echte Game Changer geben, so McCourt. Zum einen sei das eine LTE-Konnektivität und zum anderen ein echtes drahtloses Aufladen mittels einer Umwandlung von hochfrequenter Strahlung in nutzbare Energie.Die Analysten von Raymond James halten in ihrer Fitbit-Aktienanalyse am Votum "outperform" sowie am Kursziel von 9,00 USD fest.