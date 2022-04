Anleger sollten bei einer Investition im Hinterkopf haben, dass Hendrik Fisker mit der Firma Fisker Automotive im Jahr 2012 schon einmal große Pläne verfolgte - und damit eine Bauchlandung hinlegte, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". High Risk! (Analyse vom 13.04.2022)



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR) unter die Lupe.Fisker sei eines der Elektroauto-Start-Ups, das noch kein Fahrzeug produziert habe und in naher Zukunft voraussichtlich Milliarden von Dollar verbrennen werde. Dennoch werde die Firma von Hendrik Fisker von einigen Analysten als heiße Spekulation gesehen.CEO Hendrik Fisker mangle es nicht an Kreativität. Er habe bekannte Modelle wie den BMW Z8 oder den Aston Martin DB9 entworfen. Und dennoch habe Fisker in der Vergangenheit verbissen um neue Geldspritzen für seine Firma kämpfen müssen.Der E-Mobility-Hype jedoch habe die Vorzeichen geändert. Das US-Elektroauto-Start-up sei in Folge des geglückten Börsengangs mit Geld nur so überschüttet worden.Künftig werde Fisker seinen SUV Fisker Ocean zusammen mit dem Partner Magna International bauen. Damit habe sich Fisker einen starken Partner gesichert, der viele typische 'OEM'-Hürden überwinde. Auf der anderen Seite ermögliche es Fisker, die Kontrolle über Schlüsselbereiche innerhalb der Software, der Benutzeroberfläche und des Designs zu behalten.Entscheidend ist und bleibt der Fokus auf die Software, die im Auto verbaut wird, so Kauper. Schaffe Fisker die Bekanntheit zu steigern sowie den Roll Out Ende 2022, könnte die Aktie noch für eine Überraschung gut sein.2023 - könnte Fisker einen Umsatz von rund 3,0 Mrd. Dollar machen. Zum Vergleich: Der Börsenwert betrage aktuell 3,6 Mrd. Dollar.