XETRA-Aktienkurs First Solar-Aktie:

50,90 Euro -6,35% (23.02.2018, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

50,50 Euro -6,05% (23.02.2018, 16:56)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 61,41 -7,35% (23.02.2018, 17:08)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.

(23.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Y. Edwin Mok von Needham & Co:Aktienanalyst Y. Edwin Mok vom Investmenthaus Needham & Co bekräftigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR).Die Quartalszahlen von First Solar Inc. haben nach Meinung der Analysten von Needham & Co ein gemischtes Bild abgegeben. Dafür sei aber die Guidance für 2018 dank höherer Projekterlöse und zusätzlicher Series 4-Kapazitäten nach oben angepasst worden.Das Unternehmen mache seine Sache an verschiedenen Fronten gut. Der Aufbau eines großen Auftragsbestands und der Pipeline seien hier positiv hervorzuheben.Für Analyst Y. Edwin Mok handelt es sich bei First Solar um eines der Unternehmen des Solarsektors mit der höchsten Qualität. Das Produktangebot ermögliche strukturelle Vorteile. Außerdem sehe die Bilanz solide aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: