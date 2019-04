Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (10.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Die junge Generation stehe vor großen Herausforderungen, den Planeten in dem Zustand zu bewahren, wie man ihn heute vorfinde. Ein zentrales Thema spiele dabei auch der Ausbau erneuerbarer Energien durch Windkraft- und Solaranlagen. Die Branchen würden derzeit eine Renaissance nach Jahren verfehlter Prognosen und Pleiten erleben. Dass sich wieder Licht am Ende des Solar-Tunnels befinde, zeige der Kursverlauf der Aktie von First Solar, die sich zuletzt von ihren Tiefständen habe lösen können.Seit Ende 2018 habe es wieder Preiserholungen für Solarmodule gegeben. Entsprechend optimistisch gebe sich First Solar auch für das laufende Geschäftsjahr: Das Unternehmen peile einen Umsatz von 3,25 bis 3,45 Milliarden Dollar an, unter dem Strich solle ein Gewinn von 2,25 bis 2,75 Dollar zu Buche stehen. Halte die positive Entwicklung im Solarsektor an und der Solar-Player könne liefern, dürfte First Solar die zuletzt gestartete Aufwärtsbewegung fortsetzen.Die Aktie befinde sich in einer blendenden charttechnischen Verfassung und nehme nun Kurs Richtung Widerstandszone bei 60,00 Dollar. Könne das Papier auch diese Hürden überwinden, könnte im Anschluss das 2018er Hoch bei 81,72 Dollar angesteuert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: