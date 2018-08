Stuttgart-Aktienkurs First Solar-Aktie:

45,88 Euro +0,28% (22.08.2018, 16.27)



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

46,10 Euro +0,76% (22.08.2018, 16:40)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 53,45+0,98% (22.08.2018, 16:43)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (22.08.2018/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Aktienanalyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird geht laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) aus.Die Analysten von Robert W. Baird sind der Auffassung, dass der Markt die Gewinnkraft von First Solar Inc. hinsichtlich des Geschäftsjahres 2020 unterschätzt.Da sich das Management zuletzt optimistisch zur Entwicklung der Preise geäußert habe, könnte es bei den Gewinnschätzungen zu Aufwärtsrevisionen kommen.Die unterschiedliche Technologie des Unternehmens und die im Vergleich zur Peer Group niedrigere Bewertung würden die First Solar-Aktie zu einer Top Investmentidee machen, so der Analyst Ben Kallo.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: