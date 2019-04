Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (10.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Brian Lee von Goldman Sachs:Analyst Brian Lee von der Investmentbank Goldman Sachs spricht laut einer Aktienanalyse eine ganz klare Kaufempfehlung für die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) aus.Die Analysten von Goldman Sachs rechnen damit, dass sich bei First Solar Inc. zwei Katalysatoren materialisieren würden.Ein Impuls betreffe das Werk in Malaysia. Deutliches Potenzial in Bezug auf die EPS-Projektion für 2021 sei vorhanden. Beim zweiten Katalysator gehe es um das von First Solar angestrebte jährliche Projektvolumen von 1GW. Die starke Nachfrage nach Projekten im Kraftwerksmaßstab und die Kommentare des Managements hinsichtlich eines größeren Appetits auf Erneuerbare Energien seien gute Grundlage für zusätzliche Geschäftsvolumina, so der Analyst Brian Lee.In ihrer First Solar-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "Buy" auf "Conviction Buy" hoch und heben das Kursziel von 64,00 auf 75,00 USD an.Börsenplätze First Solar-Aktie:XETRA-Aktienkurs First Solar-Aktie:52,92 Euro +5,84% (10.04.2019, 15:47)