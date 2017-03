Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.





New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Axiom Capital:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Axiom Capital im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) zu verkaufen.First Solar Inc. investiere rund 900 Mio. USD in eine noch nicht ausgereifte Technologie (Series 6-Module) um die Kosten pro Watt zu senken. Bis es zum Verkauf komme, dürften sich die Kosten auf rund 0,22 USD pro Watt belaufen, während der durchschnittliche Verkaufspreis vermutlich unter 0,30 USD pro Watt liege.Die Kalkulation der Umsätze und Margen veranlasst die Analysten von Axiom Capital zu einer EPS-Schätzung von 0,91 USD. Analyst Gordon Johnson sieht daher eine große Kluft gegenüber der Konsensprognose zum Non-GAAP-EPS in 2020 von 5,27 USD. Da es nach dem Kürzen der Subventionen in China zur Jahresmitte wahrscheinlich zu einem Kollaps der Modulpreise komme, dürfte der Aktienkurs einen Abwärtstrend einschlagen.Die Aktienanalysten von Axiom Capital beginnen in ihrer First Solar-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "sell"-Rating und einem Kursziel von 21,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs First Solar-Aktie:34,88 Euro +1,36% (01.03.2017, 12:15)Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:34,61 Euro +1,29% (01.03.2017, 13:40)