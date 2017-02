Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

34,29 Euro -1,30% (22.02.2017, 13:32)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 36,62 +5,11% (21.02.2017, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (22.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktie: Kaufsignal erwartet! Für Trader durchaus interessant! AktienanalyseLaut Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) für Trader durchaus interessant.Gestern nachbörslich habe First Solar seine Zahlen vorgelegt, die sehr gut ausgefallen seien. Der Gewinn je Aktie habe 1,24 USD betragen. Erwartet worden seien 97 Cent.Die First Solar-Aktie habe nach den Zahlen mit 2% deutlich im Plus gelegen. Sie stehe nun kurz vor einem Kaufsignal. Insgesamt hätten sich die Solarwerte mittlerweile etwas erholt. Das sollte auch an First Solar nicht spurlos vorbeigehen. Der Börsenexperte könne sich durchaus vorstellen, dass die First Solar-Aktie im Laufe des Tages das Kaufsignal generieren werde. Das könnte die First Solar-Aktie erst mal in die Nähe der 40-Euro-Marke bringen.Kurzfristig ist die First Solar-Aktie für Trader durchaus interessant, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.02.2017)Börsenplätze First Solar-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:34,10 Euro +0,31% (22.02.2017, 12:04)