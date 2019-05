XETRA-Aktienkurs First Sensor-Aktie:

Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor (ISIN: DE0007201907, WKN: 720190, Ticker-Symbol: SIS) Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. (27.05.2019/ac/a/nw)



BerlinKrefeld (www.aktiencheck.de) - First Sensor-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der First Sensor AG (ISIN: DE0007201907, WKN: 720190, Ticker-Symbol: SIS) unter die Lupe.Mit starken Quartalszahlen sei First Sensor ins Jahr 2019 gestartet: Dabei sei der Umsatz im Q1 um 20% auf 41,4 Mio. Euro gestiegen, während sich das EBIT auf rund 4,1 Mio. Euro nahezu vervierfacht habe. Im Zuge dessen habe die EBIT-Marge stolze 9,9% erreicht. Dementsprechend sei die Bestätigung der Jahresziele, wonach das Unternehmen bei einem Umsatz zwischen 160 und 170 Mio. Euro eine EBIT-Marge von 8,5 bis 9,5% erzielen wolle, keine Überraschung mehr gewesen. Das Ziel, ab 2020 nachhaltig mit Margen von 10% zu glänzen, nehme längst Konturen an. Denn die 2017 beschlossene Strategieanpassung greife sichtbar und beschere dem Sensor-Spezialisten zunehmend Skaleneffekte.Doch auch bei den Berlinern würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen: Während die Segmente Industrial (+36%) und Medical (+32%) beim Umsatz kräftig gewachsen seien, sei der stark von den aktuellen Unsicherheiten in der Automobilindustrie geprägte Bereich Mobility um über 12% zurückgefallen. Abrufverschiebungen seien dem Unternehmen zuletzt in die Parade gefahren. Vor diesem Hintergrund würden die Experten für 2019 konservativ mit Erlösen von 165 Mio. Euro und einem EBIT von 14,8 Mio. Euro rechnen. Bei einer Erholung der Autoindustrie wäre Mobility wieder ein echter Wachstumstreiber für den Konzern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Sensor-Aktie: