NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

11,24 USD +1,90% (02.12.2020, 22:10)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

14,51 CAD +1,61% (02.12.2020, 22:00)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (03.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) charttechnisch unter die Lupe.Anfang August sei die First Majestic Silver-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer Flaggenkonsolidierung nieder. Die Haltezone aus der Glättungslinie der letzten 38 Wochen (akt. bei 9,96 USD) und einem Fibonacci-Level (9,93 USD) habe das Papier dabei aber stets verteidigen können. Dank des Spurts über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 9,78 USD) sowie eines potenziellen "morning stars" nutze der Titel die angeführte Bastion nun möglicherweise als Sprungbrett.Hilfreich sei derzeit der Blick auf die Relative Stärke nach Levy. So notiere der Trendfolger mittlerweile wieder oberhalb seines Schwellenwertes von 1. Darüber hinaus liege im RSL-Verlauf ebenfalls eine abgeschlossene Flagge vor. Mit anderen Worten: Die äquivalente Indikatorformation untermauere das o. g. Konsolidierungsmuster. Per Saldo dürfte die Aktie Kurs auf das bisherige Jahreshoch bei 14,57 USD nehmen. Langfristig lege die beschriebene Flagge sogar den Grundstein für einen Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom August 2016 bei 19,15 USD. Eine Absicherung auf Basis des Halteclusters bei knapp 10 USD gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:9,18 EUR +0,88% (02.12.2020, 17:35)