Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

13,55 EUR -2,87% (04.03.2021, 12:29)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

16,82 USD -3,94% (03.03.2021)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

21,29 CAD -3,71% (03.03.2021)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) unter die Lupe.Die Aktie von First Majestic Silver habe einen bewegten Jahresauftakt 2021 hinter sich. Zunächst sei es Ende Januar/Anfang Februar steil nach oben gegangen. Die hoch geshortete Aktie sei ins Visier der Reddit-Trader geraten. Doch dann sei der rasche Rücksetzer gekommen. Das Gute daran: Das Ausbruchsniveau habe verteidigt werden können und die Aktie habe Ende Februar sogar versucht, einen neuen Anlauf in Richtung Hoch zu starten. Doch mit dem schwächeren Silberpreis der vergangenen Tage sei dieser Versuch im Keim erstickt worden und die Aktie versuche nun eine Bodenbildung im Bereich von 21 Kanadischen Dollar.Nachdem es vorgestern Neuigkeiten zum Steuerstreit in Mexiko gegeben habe und First Majestic dort ein Schiedsverfahren mit den Steuerbehörden Mexikos anstrebe, fokussiere sich der Markt gerade auf die Entwicklung des Silberpreises. Silber habe sich in den vergangenen Monaten deutlich besser entwickelt als Gold. Doch in den vergangenen Tagen zeige auch Silber Schwäche. Mittlerweile rutsche die Marke von 25 Dollar als wichtigste Unterstützung bei Silber in den Blick der Anleger. Halte diese Unterstützung, dann dürfte es auch der Aktie von First Majestic gelingen, das Ausbruchsniveau zu verteidigen. Rutsche Silber allerdings unter diese Unterstützung, dann öffne das eine Falltür und der Bereich rund um 21 Dollar sei dann wieder möglich. Ein solches Szenario dürfte dann auch bei First Majestic und bei allen anderen Silberproduzenten zu deutlichen Verlusten führen. Aber an der Stelle müsse man wahrlich noch nicht das Worst-case-Szenario beschwören.Anleger sollten immer eines im Hinterkopf behalten: First Majestic sei eine der bekanntesten Silberaktien aber auch gleichzeitig eine der am höchsten geshorteten Papiere. Diese hohe Short-Quote komme nicht von ungefähr. Das Papier sei nach allen Kriterien nicht gerade günstig bewertet. Sicher, das seien Silberaktien selten. Es gebe schlicht und ergreifend nur wenig Silberaktien, auf die sich das Kapital, das in den Sektor ströme, verteile. Das führe rasch zu hohen Bewertungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: