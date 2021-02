NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

18,86 USD +7,83% (22.02.2021, 17:00)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

23,86 CAD +7,96% (22.02.2021, 17:01)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) unter die Lupe.Der Silberpreis könne sich weiter gut behaupten. Doch das große Momentum in Form eines Ausbruchs über den Bereich von 28 bis 30 Dollar wolle sich noch nicht einstellen. Doch wenn man einen Blick auf die meisten Silberaktien werfe, dann scheine es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich Silber auf den Weg nach oben aufmache. Die lägen nämlich in Lauerstellung. Und bei First Majestic Silver bestehe weiterhin das Potenzial, dass es zu einem Short-Squeeze komme.Als die Aktie Anfang des Monats zu einem Höhenflug angesetzt habe, hätten einige Investoren tatsächlich ihre Shortpositionen eindecken müssen. Immerhin seien zum damaligen Zeitpunkt rund 25 Prozent der ausstehenden Aktien von First Majestic Silver leerverkauft gewesen. Zwar sei die Leerverkaufsquote gefallen, doch sie sei mit knapp über 17 Prozent nach wie vor hoch und die First Majestic Silver-Aktie bleibe eine der am stärksten geshorteten Aktien im Edelmetallsektor. Mit anderen Worten: Trotz guter Quartalszahlen und der Aussicht auf Dividende würden sich in dem Papier nach wie vor die Shortseller tummeln. Das habe sicherlich mit der Vergangenheit zu tun: Die niedrigen Silberpreise hätten First Majestic in der Vergangenheit dazu genötigt, Übernahmen mit Aktien zu bezahlen. Und das habe den Kurs belastet. Zudem würden viele dem Silberpreisanstieg nicht trauen und auf eine erneute Schwäche bei First Majestic Silver setzen.Sollte der Silberpreis in den nächsten Wochen nach oben ausbrechen, dann dürfte dies zu erneutem Interesse an der First Majestic Silver-Aktie kommen. Das wiederum könnte dazu führen, dass der eine oder andere Shortseller seine Position eindecken müsse. Deutlich steigende Kurse, also ein Short-Squeeze, könnten das Ergebnis sein. Aber dazu bedarf es mit einiger Sicherheit eines Ausbruchs des Silberpreises in Richtung 35 Dollar, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:15,612 EUR +8,12% (22.02.2021, 17:14)