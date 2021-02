NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Unternehmens habe in den vergangenen zwei Wochen eine extreme Berg- und Talfahrt auf das Parkett gezaubert. Getrieben von dem Ansturm der Privatanleger auf den Silbermarkt sei dieFirst Majestic Silver-Aktie zunächst um mehr als 60% nach oben geschossen. Anschließend sei es aber genauso schnell wieder in die andere Richtung gegangen. Sicher, operativ laufe es beim Silberminen-Betreiber und angesichts eines Silberpreises von mehr als 26 USD verdiene First Majestic Silver auch prächtig. Doch ein Problem bleibe und nehme gerade neue Dimensionen an.Es gehe dabei wieder einmal um den Steuerstreit, in den First Majestic Silver in Mexiko verstrickt sei. Es gehe v.a. um die Tochter Primero Empresa Minera, die First Majestic Silver durch die Übernahme der San Dimas Mine erworben habe. Im Prinzip würden die Probleme aus der Zeit vor der Übernahme stammen, doch First Majestic Silver sei Rechtsnachfolger. Ursprünglich sei es um rund 260 Mio. USD gegangen. Die mexikanischen Steuerbehörden wollten jetzt aber mehr - von über 500 Mio. USD mittlerweile die Rede. Und das sei eine Menge Geld.Der Streit schwele seit Monaten im Hintergrund und kochte ab und an wieder hoch. Bislang seien alle Einigungsversuche gescheitert. Die Frage werde sein, ob man sich nicht doch irgendwann auf eine Art Vergleich einigen werde, was wohl für alle Seiten das Beste wäre. Die First Majestic Silver-Aktie selbst habe diesen Steuerstreit bislang gut weggesteckt. Positiv sei hervorzuheben, dass der Rücksetzer das Papier zuletzt nicht mehr auf das Ausbruchsniveau zurückgeführt habe. Die Aktie notiere auch nach den Verlusten der vergangenen Woche über dem Niveau vor dem Anstieg. Damit bleibe das Kaufsignal bei First Majestic Silver aktiv. Mutige Anleger, die auf eine weitere Silberrallye spekulieren würden, sollten Rücksetzer zum Aufbau einer Position nutzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:14,238 EUR +3,94% (08.02.2021, 15:23)