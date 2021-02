Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

14,032 EUR +0,34% (12.02.2021, 16:15)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

16,10 USD +0,83% (12.02.2021, 16:03)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

21,73 CAD +0,98% (12.02.2021, 16:03)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (12.02.2021/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Silber könne sich im Vergleich zu Gold weiter gut behaupten. Der Silberpreis pendle aktuell um die Marke von 27 Dollar - und damit um den Schlusskurs von Donnerstag. Gold hingegen stehe erneut unter Druck und verliere zur Stunde rund 10 Dollar. Interessant sei das Verhalten der Minenaktien. Die würden nämlich weiter in zwei komplett unterschiedliche Richtungen laufen.Die Aktien der großen Goldproduzenten wie Barrick Gold oder auch Newmont würden weiter in Schlagdistanz zu den Tiefs dieser Korrektur notieren. Doch die Aktien vieler Silberproduzenten würden weitaus besser aussehen. Zwar hätten die Silberaktien ihre Zwischenhochs, die sie im Rahmen der Rallye Anfang Februar gesehen hätten, nicht verteidigen können. Doch das Gute bei einer Aktie wie beispielsweise First Majestic Silver: Trotz des Rücksetzers notiere das Papier noch über dem Ausbruchsniveau. Und aus charttechnischer Sicht bleibe der Ausbruch damit intakt. Untermauert werde dieses Ausbruchsszenario von den zuletzt vorgelegten ordentlichen Quartalszahlen und dem guten Ausbruch.Auf der anderen Seite - und das sei das Schlechte - gebe es noch immer den Steuerstreit in Mexiko. Und dort scheinen die Steuerbehörden nicht locker zu lassen, so die Experten von "Der Aktionär". Das Dumme sei, dass dieser Streit noch auf Zeiten zurückgehe, als die San Dimas Mine im Besitz von Primero gewesen sei. Da aber First Majestic der Rechtsnachfolger sei, richte sich die Forderung nun gegen den Konzern von CEO Keith Neumeyer. Allerdings sei das momentan nichts, was den Markt allzu sehr beschäftige. Ein Gerichtsverfahren könne sich in die Länge ziehen. Wasserstandsmeldungen könnten aber natürlich zu dem einen oder anderen Ausschlag bei der Aktie führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: