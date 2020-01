Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Datenkalender ist in den nächsten Tagen recht dünn bestückt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der Eurozone werde in den kommenden Tagen eine Vielzahl von marktrelevanten Daten veröffentlicht. Heute stünden die Preisindikatoren für die Eurozone am Datenkalender. Die EUR-Inflationsrate für den Monat Dezember sollte aufgrund der Energiepreiskomponente einen merklichen Anstieg verbuchen. Die Teuerung ex Energie und Nahrungsmittel (Kernrate) dürfte sich nicht verändert haben. Morgen würden die EU-Sentiment-Indikatoren folgen, die ähnlich wie der schon gestern veröffentlichte erste Konjunkturfrühindikator für den Monat Januar - der Sentix-Index - einen deutlichen Anstieg verbuchen könnten. Am Donnerstag würden dann die Daten aus der deutschen Industrie auf Interesse stoßen, die sich im November stabilisiert haben sollten.Trotz einer insgesamt spannenden Wirtschaftsnachrichtenlage dürften sich die Finanzmarktakteure in der laufenden Woche mehr von den politischen Neuigkeiten leiten lassen. Im Vordergrund stünden die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Jegliche Verschärfung des Konflikts könnte sichere Häfen wie EUR- und US-Staatsanleihen und Fluchtwährungen wie den Schweizer Franken stärken. (07.01.2020/ac/a/m)