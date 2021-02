Vor ein paar Wochen habe außerdem bereits der Bitcoin neue Höchststände erreicht. Seitdem sei er sehr volatil. Und erfahrene Investoren sowie Kommentatoren hätten den Aktienmarkt jüngst als eine klassische Blase beschrieben. Der Grund: Viele würden sich nach wie vor mit dem Konzept hoher Aktienrenditen und Bewertungen schwer tun, wenn zeitgleich die Welt noch immer von der COVID-19-Pandemie heimgesucht werde. Das resultierende Narrativ laute: "Es macht keinen Sinn; die Aktivitäten der Investoren und die Marktbewertungen haben keinen Bezug zur wirtschaftlichen Realität; etwas Schlimmes wird die Folge sein."



Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments, sei jedoch nicht sicher, ob Investoren mit einem Bärenmarkt rechnen sollten. Die Unterstützung durch die Geldpolitik - erkennbar an den nach wie vor sehr niedrigen Realzinsen - und die Erwartung einer wirtschaftlichen Erholung seien nach wie vor die Hauptfaktoren für die Performance der Aktienmärkte und die mangelnde Volatilität an den Rentenmärkten. Eher würde sich Chris Iggo Sorgen machen, wenn die Realzinsen als Reaktion auf weltweit steigende Schulden zunähmen oder wenn die Prognosen für das Gewinnwachstum aufgrund einer Neueinschätzung der zyklischen Aussichten für die nächsten zwölf bis 18 Monate deutlich nach unten korrigiert würden. Zwar befinden wir uns immer noch in den Fängen einer globalen Pandemie, so Chris Iggo von AXA Investment Managers weiter. Die gängige Meinung sei jedoch, dass Impfstoffe den Weg zu besseren wirtschaftlichen Bedingungen ebnen würden. Das unterstütze die Erträge und die Marktperformance.



Natürlich gebe es auch Risiken. Es sei offensichtlich, dass die Impfkampagnen in vielen Ländern stocken und dass bereits diskutierte Probleme bei Lieferung und Logistik eintreten würden. Hinzu kämen die epidemiologischen Bedenken hinsichtlich der Infektiosität und Mortalitätsrate neuer Stämme des Coronavirus. Dies wiederum führe dazu, dass die wirtschaftliche Aktivität möglicherweise länger unter der Kapazitätsgrenze bleibe und dass die Narben eines Jahres, in dem es immer wieder zu Betriebsschließungen gekommen sei, schlimmer seien, als man vielleicht gedacht habe. Vermutlich sei das Ende deutlicher Marktbewegungen noch nicht erreicht. Die Januargewinne an den Aktienmärkten seien größtenteils wieder aufgezehrt worden. Und sogar eine signifikante Korrektur an den Aktienmärkten könnte drohen, wenn aus dem Blasenwahn Panik entstehe.



Nach wie vor sei Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments, jedoch der Ansicht, dass jenseits der kurzfristigen Volatilität die Fundamentaldaten, also niedrige Realzinsen und das Gewinnwachstum, weiterhin stark seien. Es gebe Bargeld, das darauf warte, investiert zu werden, und eine "Buy-on-Dips"-Reaktion halte Chris Iggo für wahrscheinlich, wenn die Anleiherenditen und Aktienkurse in den kommenden Tagen und Wochen weitere Abwärtsbewegungen erleben würden. (03.02.2021/ac/a/m)







