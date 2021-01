Frankfurt (www.aktiencheck.de) - COVID-19 sorgt weiterhin für Verunsicherung und Einschränkungen, so die Analysten der Helaba.In den USA liefere der ADP-Report einen wichtigen Hinweis auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Ein kleines Plus werde erwartet. Die im Dezember gegenüber dem Vormonat erhöhte Zahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe warne vor zu viel Optimismus. Vor diesem Hintergrund dürfte die FED unvermindert auf Expansionskurs bleiben. Jüngst sei vonseiten der FOMC-Mitglieder zwar vereinzelt die Drosselung der Anleihekäufe im Verlauf des Jahres zur Diskussion gestellt worden, dass das bereits mehrheitsfähig wäre, werde das FED-Sitzungsprotokoll aber wohl nicht zeigen.Spekulationen auf weitere fiskalische Impulse und einen Green Deal in den USA würden den Rentenmarkt belasten, da die demokratischen Kandidaten in Georgia die Nase anscheinend leicht vorn hätten. Noch sei dies aber nicht entschieden. (06.01.2021/ac/a/m)