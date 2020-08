Beim Blick auf den Rest des Marktes stelle sich die Frage: Entwickle er sich unterdurchschnittlich, weil er eher im Einklang mit den Fundamentaldaten oder bereits höher bewertet sei?



1. Jene Sektoren, die sich schlechter entwickeln würden, lägen nicht im Trend. Eine solche Sichtweise liege dem Momentum-Stil zugrunde und würde erklären, warum bestimmte Sektoren in Vergessenheit geraten seien.



2. Aufgrund ihrer vergleichsweise schlechten Performance und eben weil sie nicht im Trend lägen, könnten diese Sektoren nur begrenzt Kapital anziehen.



3. Einige dieser Sektoren befänden sich in einem strukturellen, Corona-bedingten oder unternehmensspezifischen Abwärtstrend (z.B. Zombie-Unternehmen).



4. Manche Zukunftstrends würden schlichtweg missverstanden. Beispielsweise sei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) vor ein paar Jahren als Value-Unternehmen mit einem sehr niedrigen Kurs/Gewinn-Verhältnis eingestuft worden.



Diese Aspekte würden die Bedeutung von Portfoliomanagern und Analysten unterstreichen, wenn es darum gehe, wirtschaftliche, geschäftliche, technologische und ESG-Trends sowie Sektor- und Einzeltitel-spezifische Themen zu beurteilen.



Die Experten von Nordea Asset Management erwarten im September oder Oktober vor allem bei Wachstumstiteln ein Ausgleichen von Short-Positionen durch Käufe, wobei auch alle anderen Bereiche des Marktes bis zu einem gewissen Grad davon betroffen sein dürften. Längerfristig dürfte sich das Marktumfeld dann komplexer gestalten. Es stimme zwar, dass einige Wachstumstitel wieder Fahrt aufnehmen würden, aber von diesen abgesehen dürften sich die verschiedenen Marktsegmente sehr unterschiedlich entwickeln. (27.08.2020/ac/a/m)





Stockholm (www.aktiencheck.de) - Während die US-Präsidentschaftswahlen näher rücken, sind die Gewinnchancen von Joe Biden laut Prognoseanbieter PredictIt etwas gesunken, auf 59 Prozent, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, im Kommentar zur Situation in den USA im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen und der Entwicklung an den Märkten.Donald Trump feiere hingegen ein leichtes Comeback, mit China-Bashing und einer Blutplasma-Therapie für Corona-Kranke. Während Trump bei Umfragen zu den Themen Wirtschaft und China vorne liege, hinke er bei Gesundheitsthemen insgesamt hinterher. Die Demokraten würden den Fokus auf hohe moralische Aspekte richten und eine unauffällige, wenig kontroverse Kampagne gegen einen mit erheblichen Schwierigkeiten kämpfenden Amtsinhaber führen. Dies habe zur Folge, dass der in die Ecke gedrängte Präsident nun riskante Strategien verfolge, zumal das Risiko eines weiteren Abrutschens in den Umfragewerten sehr begrenzt sei.Vor diesem Hintergrund gehen die Experten von Nordea Asset Management davon aus, dass Trump seine Haltung gegenüber China beibehalten wird, und so ist es sehr wahrscheinlich, dass der Phase-1-Deal dieser letztlich zum Opfer fallen wird. Für den asiatisch-pazifischen Raum seien zudem einige Turbulenzen zu erwarten. Die meisten Investoren hätten jedoch einen längerfristigen Horizont und würden eine künftige demokratische Regierung erwarten. Die Frage laute deshalb: Wie hoch seien die Chancen, dass der Präsident, wie bei den letzten Wahlen, doch noch positiv überraschen könne?Die US-Präsidentschaftswahlen seien durchaus noch nicht entschieden, sodass eine gewisse Volatilität erwartet werden könne. Der Markt sehe jedoch bereits weiter in die Zukunft auf eine mögliche demokratische Regierung, die verspreche, all jenen mit einem Einkommen von 400.000 Dollar oder weniger keine zusätzlichen Steuern aufzuerlegen. In einem solchen Umfeld dürfte es taktisch sinnvoll sein, eine kleine Position in lang laufenden US-Staatsanleihen zu halten. Grundsätzlich bleiben die Experten von Nordea Asset Management zuversichtlich im Hinblick auf eine von China ausgehende Erholung.