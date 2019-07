Munsbach (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen des G-20-Treffens haben sich die Präsidenten Trump und Xi getroffen, um zumindest eine Deeskalation im Handelsstreit zu erreichen, so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager ETHENEA.Die Unternehmen hätten zudem schon längst auf die unklare Situation reagiert und hätten ihre Lieferketten umgestellt. Exporte aus Taiwan, Vietnam, Südkorea aber auch Frankreich in die USA hätten bereits deutlich zu Lasten chinesischer Exporte gewonnen. Auf der einen Seite würden sich die Unternehmen klare Vorgaben hinsichtlich der zukünftigen Zölle im Handel zwischen China und den USA wünschen. Auf der anderen Seite hätten sie längst reagiert und würden sich so unabhängiger in Bezug auf die Auseinandersetzung der beiden Großmächte machen. Dieser Trend werde sich auch nicht mehr umkehren und die USA würden letztlich das Ziel erreichen, losgelöster von China zu sein. Sicherlich könne man noch keine Entwarnung im Handelsstreit geben, aber die Auswirkungen würden bereits durch das Agieren vieler Unternehmen abgemildert. Das mache ein stärkeres Investment in Aktien wieder attraktiver, Unternehmensanleihen würden aber gleichzeitig ebenfalls sehr interessant bleiben.Der entscheidende Impuls für die Finanzmärkte werde in den kommenden Monaten von der Fed und der EZB gegeben. Und diese hätten schon ihre Bereitschaft zu einer geldpolitischen Lockerung geäußert und würden die von ihnen administrativ festgelegten Zinssätze noch weiter senken. (08.07.2019/ac/a/m)