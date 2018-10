Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze FinTech Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

30,25 EUR +0,17% (04.10.2018, 08:48)



XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

30,00 EUR (02.10.2018)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) besitzt eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet. Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Topp-Service kostengünstig anbietet und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht. Diese smarte und zugleich leicht skalierbare Technologie nutzen auch zahlreiche B2B-Kunden erfolgreich. Namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur setzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.



In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTech Group AG als Anbieter von Smart-Banking-Lösungen somit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (04.10.2018/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) bei Kursen unter 30 Euro weiter kaufenswert.Bei seinem Amtsantritt in 2014 habe Frank Niehage das Ziel ausgegeben, innerhalb von 5 Jahren aus der FinTech Group eine "One Billion Dollar Company" zu machen. Mit einem Börsenwert von 560 Mio. Euro, ca. 650 Mio. Dollar sei er auf gutem Weg, sein Ziel zu erreichen. "Für mich war und ist die eine Milliarde Euro Marktkapitalisierung immer eine emotionale Zwischenmarke, mit der ich unseren Anspruch an Umsatz und Gewinn und damit eben auch den Unternehmenswert plakativ kommunizieren wollte", so Niehage im Gespräch mit der "Vorstandswoche".Er sehe die Firma heute so gut aufgestellt wie nie zuvor. "Alle Bereiche sind gut profitabel und mit dem Joint Venture mit der Österreichischen Post haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, neue Wachstumsfelder zu erschließen. Der Kurs hat sich seit meinem Amtsantritt mehr als versechsfacht. Mein persönliches Ziel für die nächsten beiden Jahre, also bis Ende 2020, ist es, die Marktkapitalisierung mindestens zu verdoppeln", so Niehage. Der CEO agiere stets selbstbewusst, und nach dieser Manier habe er jüngst auch "den größten Deal seines Lebens" bekannt gegeben. Ein Joint Venture mit der Österreichischen Post zum Aufbau einer neuen Retail-Bank in Österreich.Die Reaktionen seien zuerst verhalten gewesen. Es gebe doch schon genug Banken und die Branche diskutiere eher eine Konsolidierung. Niehage steuere allerdings gerne gegen den Trend und habe bisher damit großen Erfolg gehabt. Nun wolle er Österreich erobern. Ziel der beiden Partner sei es, eine der größten Privatkundenbanken Österreichs aus dem Boden zu stampfen. Aus dem Stand werde die neue Bank mit knapp 2.000 Filialen und Partnern der Post vertreten sein. Die FinTech Group Bank werde zudem ihre Niederlassung in Österreich, die unter der Marke flatex.at auftrete, inklusive der rund 30.000 bestehenden Kunden in das Joint Venture einbringen.Die Österreichische Post, mit mehr als 50% immer noch im Staatsbesitz, sei bis Ende 2019 noch an die ebenfalls börsennotierte BAWAG gebunden, die in den Postfilialen Bankdienstleistungen anbiete. Aufgrund einer Neuausrichtung der BAWAG, aber auch weil der amerikanische Eigentümer, das Private Equity Haus Cerberus, nie wirklich verstanden habe, wie mit einem Staatsbetrieb zu verhandeln sei, sei nach einiger Zeit einvernehmlich die Trennung beschlossen worden. Anders als die Zusammenarbeit mit der BAWAG, die eine reine Kooperation gewesen sei, sei die neue Bank als echtes Joint Venture strukturiert, welches jeweils hälftig der Post und der FinTech Group gehöre. Die Österreichische Post habe sich schon lange neue Einnahmequellen erschlossen. Sie agiere zum Beispiel als der größte Vertrieb für die Deutsche Telekom in Österreich und habe das größte Online-Vergleichsportal, vergleichbar mit der deutschen Check24, aufgebaut.Die Partnerschaft könne zukunftsweisend sein. Ohne Altlasten könne eine moderne Bank, die FinTech Group agiere auch als IT-Dienstleister in der Bankenbranche, aufgebaut werden, die online und offline ein überzeugendes Angebot habe. Das könnte eine Blaupause auch für andere Länder werden. Angeblich hätten sich mehrere andere Firmen, die über ein flächendeckendes Retail-Netzwerk verfügen würden, in Frankfurt nach einem derartigen Konzept erkundigt. Warum sollte nicht zum Beispiel McDonalds bald zusätzlich zum Burger auch Bankdienstleistungen anbieten.Um die Partnerschaft zu untermauern, habe sich die Post mit 7% an der FinTech Group beteiligt. Weitere Aufstockungen seien durchaus möglich, sobald das Joint Venture Fahrt aufnehme. FinTech Group selbst werde aber nun über Jahre hinweg keine Kapitalerhöhung mehr brauchen, sodass die Österreicher ihren Anteil über die Börse ausbauen müssten. Im Übrigen gebe es immer wieder Gerüchte, dass sich die eine oder andere größere Bank aus New York für eine strategische Beteiligung oder sogar Mehrheitsübernahme interessiere. Morgan Stanley sei bereits mit knapp 5% beteiligt. Das habe vor allem damit zu tun, dass die FinTech Group über die Tochter flatex.de einer der größten Absatzkanäle für strukturierte Produkte sei. Eine Assetklasse, mit der sich Morgan Stanley, Goldman & Co. eine goldene Nase verdienen würden. Über die FinTech Group gebe es einen exzellenten Zugang zum deutschen Privatkundenmarkt im Segment der Zertifikate und Optionen. Das sei ein Multimilliarden-Markt, für den sich Goldman & Co. durchaus interessieren könnte.Operativ laufe das Geschäft ordentlich. Für 2018 erwarte Niehage ein EBITDA von 40 Mio. Euro und einen Überschuss von 24 Mio. Euro. Analysten von Berenberg würden für 2019 einen Gewinn von ca. 30 Mio. Euro oder 1,73 Euro je Aktie schätzen. "Ich fühle mich sehr wohl mit diesen Erwartungen", so der CEO. Die Partnerschaft mit der Post sei sicher nicht der letzte große Deal von Niehage gewesen. Weitere dürften folgen. "Vorstandswoche"-Dauerfavorit FinTech Group habe sich fantastisch entwickelt.Die FinTech Group-Aktie ist bei Kursen unter 30 Euro weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 04.10.2018)