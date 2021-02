Anleger, die trotz Preisvorteil lieber bei ihrer gewohnten Filialbank bleiben möchten, sollten zumindest nach einer Online-Depotvariante fragen. Damit lassen sich die Kosten senken.

Keinesfalls zu vernachlässigen, ist der Schutz von Geldern durch die Einlagensicherung. Diese schützt, für den Fall, dass ein Institut nicht mehr in der Lage ist, Kundeneinlagen zurückzuzahlen. Die Einlagensicherungzumindest bis zu diesem Betrag. Wertpapiere sind zwar keine Einlagen und stehen deshalb nicht direkt in Verbindung mit der Einlagensicherung, da aber viele Anleger in ihrem Investment-Portfolio auch Spareinlagen und Festgelder zur Risikostreuung halten, sollten zumindest Grundkenntnisse zum Thema vorhanden sein. Details dazu im FAQ zur Einlagensicherung auf der Internetpräsenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.