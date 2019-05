Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (09.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Einen guten Jahresstart hat die Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) erwischt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im ersten Quartal 2019 um rund 6% auf fast 372 Mio. Euro geklettert, während der Absatz um gut 3% auf 1,99 Mio. Brillen gestiegen sei. Der Gewinn vor Steuern sei um 9% auf gut 67 Mio. Euro gewachsen. Damit habe Fielmann besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Für 2019 habe sich die Fielmann-Führung um Gründer Günther Fielmann und seinen Sohn Marc nach den ersten Monaten zuversichtlich gezeigt. Angesichts der Nachfrage und der gut gefüllten Unternehmenskasse wolle das Unternehmen in diesem und im nächsten Jahr mehr als 200 Mio. Euro in den Ausbau seines Filialnetzes sowie in die Digitalisierung und die Expansion im Ausland investieren."Digitalisierung" und "Internationalisierung" würden auch die Eckpunkte der Strategie "Vision 2025" lauten, die Marc Fielmann auf der Hauptversammlung im Juli den Aktionären präsentieren möchte. Bislang sei lediglich bekannt, dass Fielmann Junior in Italien und Osteuropa, insbesondere Polen, weiter investieren möchte. Zudem werde eine Expansion nach Spanien oder Frankreich diskutiert. Langfristig wolle Fielmann jede vierte Brille in Kontinentaleuropa verkaufen und einen Jahresumsatz von 2,3 Mrd. Euro erwirtschaften. Zum Vergleich: 2018 seien 1,43 Mrd. Euro durch die Bücher gegangen. Spekulationen zufolge dürfte bei der Expansion künftig auch der Vertrieb via Internet eine wichtige Rolle spielen. (Ausgabe 18/2019)