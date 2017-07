Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat-Aktie:

10,51 EUR +0,67% (20.07.2017, 09:40)



ISIN Fiat-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (20.07.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fiat Chrysler-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) charttechnisch unter die Lupe.Die Fiat Chrysler-Aktie habe in der vergangenen Woche den Sprung über die obere Begrenzung der seit Jahresbeginn bestehenden Schiebezone bei 11,60 USD geschafft und die Dynamik zur Eröffnung der aktuellen Börsenwoche genutzt, um ein neues Allzeithoch (12,03 USD) zu markieren. Damit zeige die Aktie des im Januar 2014 neu entstandenen Automobilherstellers ein sehr starkes "bullishe" Signal. Gleichzeitig würden ein positives Momentum, die Relative Stärke nach Levy sowie ein frisches Kaufsignal des MACD ebenfalls eine positive Einschätzung erlauben. Als neues Kursziel lasse sich aus der Projektion der o. g. Schiebezone ein Niveau von rund 14 USD als mögliche Anlaufmarke ausmachen.Trotz des derzeit vorherrschenden Kaiserwetters, wollten die Analysten den Blick in Richtung Süden aber nicht vergessen. Auf der Unterseite würden die Hochs vom Februar und März 2017 (11,58/53 USD) zusammen mit dem ehemaligen Widerstandsbündel aus verschiedenen Hochpunkten aus dem Jahr 2015 zwischen 11,09 USD und 10,74 USD eine markante Unterstützungszone bilden, die sich zu einer Stopp-Platzierung eigne. Allein die Tatsache, dass der Kurs der Fiat Chrysler-Aktie am oberen Bollinger-Band notiere, mahne zur Vorsicht und deute auf eine überdehnte Marktlage hin, ao die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.07.2017)Xetra-Aktienkurs Fiat-Aktie:10,45 EUR +1,41% (19.07.2017, 17:35)