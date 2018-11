Wie findet man das beste Angebot für Festgeld?

Der Festgeldvertrag zur sicheren Geldanlage - was ist das genau?

Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein: Während der Sparphase kann man in keinem Fall über das Geld verfügen. Daher sollte man nur so viel Kapital anlegen, wie man sich wirklich leisten kann. Man muss sich sicher sein, dass man das Geld in den nächsten Jahren ganz sicher nicht benötigen wird - dann ist das Festgeld auch kein Problem.



Hierfür müsste der Festgeldvertrag aufgelöst werden - und das bringt in jedem Fall finanzielle Einbußen, oft sogar zusätzliche Kosten mit sich.



Warum bietet ein Festgeldkonto so viel Sicherheit?



Für Anleger stellt sich vor allem die Frage, warum ein Festgeldvertrag nun so viel Sicherheit bietet. Denn schließlich gibt es auch andere Formen der Geldanlage, bei denen es ein gewisses Ausfallrisiko gibt. Hier fragt man sich: Was geschieht mit meinem Geld, sollte die Bank irgendwann Konkurs anmelden?



Ein Festgeldvertrag ist keinesfalls eine riskante Investition, da die Geldanlage keinen Kursschwankungen unterliegt. Dies ist beim Tagesgeld anders: Hier ändert sich der Zinssatz stetig - dafür kann man allerdings auch immer auf sein Geld zugreifen und die Rendite ist geringer. So oder so ist die Einlage zudem durch den Einlagensicherungsfonds der EU abgesichert.



Wenn also eine Bank in der EU tatsächlich bankrott sein sollte, werden Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro garantiert an den Kunden ausbezahlt. Man muss sich deshalb im Normalfall keine Sorgen um sein angelegtes Geld machen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man im Falle einer Insolvenz der Bank sein Geld binnen 20 Werktagen ausbezahlt bekommt, da sich der Festgeldvertrag dadurch automatisch aufhebt. Jedoch: Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios ist äußerst unwahrscheinlich.



Gute Verzinsung Geldanlage - was das Festgeldkonto Anlegern bieten kann

Schließt man mit einer Bank einen Festgeldvertrag ab, dann sollten Anleger auf einiges achten. Die meisten Menschen werden sich zunächst an die eigene Hausbank wenden, da sie zu dieser Vertrauen haben - dennoch lohnt es sich, auch andere Banken zu kontaktieren und deren Konditionen zu prüfen.



Wichtige Kriterien sind vor allem der Zinssatz sowie auch die Mindest- und Maximalanlagebeträge und die Laufzeit des Vertrags. Hier zeigen sich bei einem Vergleich schnell große Unterschiede, die sich bei einer langen Laufzeit auf jeden Fall bemerkbar machen werden. Es kann auch sinnvoll sein, die Festgeldanlage bei einer ausländischen Bank vorzunehmen, allerdings sollte es sich aufgrund der Einlagensicherung bestenfalls um eine Bank innerhalb der EU handeln. (29.11.2018/ac/a/m)









