Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Der Sportwagenbauer wolle weiter wachsen. Gleichzeitig werde vom Umsatz aber nicht mehr so viel hängen bleiben, was sich negativ auf die Ergebnis-Marge auswirken werde, wie Ferrari am Mittwoch in Maranello bei der Vorlage seiner Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr mitgeteilt habe. Sei die Aktie dennoch ein Kauf?Die Umsätze sollten 2022 verglichen mit dem Vorjahr um 500 Mio. auf 4,8 Mrd. Euro steigen. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) solle sich weiter positiv entwickeln und 2022 auf 1,65 bis 1,7 Milliarden Euro klettern. Im vergangenen Jahr habe Ferrari 1,53 Mrd. Euro umgesetzt. Bei der Marge wären das mit im besten Fall 35,5 Prozent aber weniger als noch 2021. Die bereinigte Ergebnis-Marge habe im vergangenen Jahr 35,9 Prozent betragen.Ferrari wolle u.a. mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken, um neue Modelle auf den Markt bringen zu können. Mit der nun veröffentlichten Prognose sei Ferrari zudem noch ein Stück hinter dem zurückgeblieben, was auf dem Kapitalmarkttag 2018 als kumulierte Mittelfrist-Ziele bis 2022 in Aussicht gestellt worden sei.Im abgelaufenen Jahr hätten die Italiener über 11.000 Autos ausgeliefert, ein Plus von mehr als 22 Prozent. Die Umsätze seien noch einen Prozentpunkt stärker von knapp 3,5 auf knapp 4,3 Mrd. Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe um 34 Prozent gesteigert werden können. Damit habe Ferrari sowohl bei den Erlösen als auch dem bereinigten operativen Gewinn seine selbstgesteckten Ziele erreicht. Unter dem Strich seien mit 833 Mio. Euro 37 Prozent mehr Gewinn als 2020 geblieben.Ein Blick in die Zukunft: Mitte Januar hätten Bloomberg und Automotive News Europe berichtet, dass Ferraris neuestes Mitglied der "Icona"-Familie, der Daytona SP3 (ein V-12-Saugmotor mit 840 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h) in einer limitierten Auflage von 599 Stück) bereits vor seiner öffentlichen Vorstellung komplett ausverkauft gewesen sei.Morgan Stanley schätze das EBIT des Daytona SP3 auf knapp 800 Mio. Euro. "Dieser entspricht 74 Prozent unserer EBIT-Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2021", so Analyst Adam Jonas.Sicherlich möge es außergewöhnlich sein, einen Autobauer zum Kauf zu empfehlen, der in der heutigen Zeit noch immer in erster Linie auf neue Verbrennermodelle und Kundentreue setze. Dennoch habe auch Ferrari konkrete Pläne in Richtung Elektromobilität.Ferrari werde 16. Juni 2022 am Kapitalmarkttag neue Infos zu seiner neuen E-Mobility-Strategie vorstellen. Man dürfe also gespannt sein, wann der erste Elektro-Ferrari vollständig ausverkauft sein werde.Die Ferrari-Aktie ist nach dem Rutsch von 248 Euro auf 210 Euro durchaus eine Spekulation wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)