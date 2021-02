In Seoul sei der KOSPI 200-Index in Lokalwährung um 3,9 Prozent gestiegen. In Schanghai sei der Shanghai Composite-Index in Lokalwährung um 0,3 Prozent gestiegen. Die Kurse seien zum einen von leicht steigenden Corona-Infektionszahlen belastet worden, welche zu neuen Einschränkungen für die Bevölkerung in einigen Regionen geführt hätten. Außerdem habe der Anstieg der Kurzfrist-Swap-Sätze im chinesischen Geldmarkt dämpfend gewirkt. Damit solle Überschussliquidität aus dem chinesischen Finanzsystem gezogen werden.



In Hongkong sei der Hang-Seng-Index um 3,9 Prozent gestiegen. Zu den größten Gewinnern hätten die Aktien der chinesischen Internet-Holding Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) und des ebenfalls chinesischen Lieferdienst-Anbieters Meituan (ISIN KYG596691041/ WKN A2N5NR) gezählt.



In Taiwan habe der TAIEX-Index um 2,8 Prozent zugelegt, obwohl es nach dem Amtsantritt von Joe Biden als 46. US-Präsidenten zu ersten Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten gekommen sei. Die US-Regierung habe erklärt, China solle die Einschüchterung Taiwans unterlassen, und sandten einen Flugzeugträger in die Region.



Angesichts von Fortschritten in der Impfstoffentwicklung und solange die Corona-Pandemie beherrschbar bleibe, dürften die asiatischen Aktienmärkte noch Aufwärtspotenzial haben. Rückenwind für Risikoanlagen wie Aktien komme von der lockeren Geldpolitik sowie der Liquiditätsschwemme. (Ausgabe vom 15.02.2021) (16.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die asiatischen Märkte zeigten sich auch im neuen Jahr zumeist von ihrer freundlichen Seite und verbuchten kräftige Kursgewinne, so die Experten von Union Investment.Der MSCI Far East Ex Japan-Index habe auf Lokalwährungsbasis 5,2 Prozent gewonnen und damit fast so viel wie im Vormonat. Damit habe diese Anlageregion deutlich besser abgeschnitten als die USA, Europa und Südamerika. Die erfreuliche Entwicklung sei in erster Linie auf eine anhaltende, kräftige Konjunkturerholung in vielen asiatischen Ländern, allen voran China, zurückzuführen gewesen. Auch sei das Pandemiegeschehen in der Region vergleichsweise moderat geblieben, auch wenn es zu neuen Corona-Infektionen etwa in China, Hongkong und Südkorea gekommen sei. So habe die chinesische Regierung die Reisetätigkeit vor dem Neujahrsfest beschränkt. Gegen Ende des Berichtsmonats hätten Turbulenzen rund um stark leer verkaufte Aktien in den USA belastet.