Ein begünstigender Trend finde sich in der sogenannten "Sheconomy": Frauen seien durchschnittlich besser gebildet als ihre männlichen Counterparts und würden sich immer häufiger für eine Karriere entscheiden anstatt frühzeitig eine Familie zu gründen. Umso höher das Einkommen, desto interessanter würden Frauen als Zielgruppe von Unternehmen. Denn bei Frauen sei das Interesse den eigenen Gesundheitszustand zu tracken um 75% höher als bei Männern. "Mögliche Erklärungen für das höhere Ausgabeverhalten finden sich einerseits in einem verhältnismäßig höheren Gesundheitsbewusstsein unter Frauen und andererseits liegt die Verantwortung des familiären Haushaltsbudget zumeist in den Händen der Mütter - gesundheitsbezogene Entscheidungen, die die Familie betreffen, werden zu fast 90% von Frauen getroffen", erläutere Ivanov.



Momentan würden noch nicht viele FemTech Unternehmen am Aktienmarkt gehandelt. Dennoch gebe es für Anleger einige spannende Optionen um am Wachstum des Sektors zu partizipieren. Das derzeit größte börsennotierte FemTech, Progyny (PGNY) habe 2019 den Schritt an die Börse gewagt. Progyny biete amerikanischen Unternehmen ein erweitertes Leistungsspektrum aus Schwangerschafts-, Fertilitäts- und Familienplanung für ihre Arbeitnehmerinnen an. Das Unternehmen nutze ein datengetriebenes Model mit angeschlossenem Netzwerk aus 900 Fertilitätsexperten, um teilnehmenden Mitarbeitern größere Kostenkontrolle, passendere ärztliche Ressourcen und letztendlich bessere klinische Leistungen rund um die Schwangerschaft zu bieten.



Ein weiterer Konzern im Bereich FemTech sei Invitae (NVTA), welcher Gentests für zahlreiche frauenspezifische Krankheitsbilder in den Bereichen der Krebserkrankungen, Kardiologie, Neurologie, Pädiatrie, Onkologie und Stoffwechselstörungen anbiete. Invitae habe vor kurzem eine Übernahme von Archer DX abgeschlossen, das Behandlungen für die Präzisionsonkologie entwickele. Die sogenannte Stratafide-Plattform von Archer sei in der Lage, DNA-Veränderungen zu erkennen, die Ärzten helfe genauere Behandlungen für Krebspatienten zu verschreiben. Die Federal Drug Administration habe Stratafide kürzlich den Status einer bahnbrechenden Behandlung zuerkannt.



Neben diesen börsennotierten Unternehmen stünden noch viele weitere in den Startlöchern, die bald den Gang aufs Handelsparkett wagen könnten. Stellvertretend sei hier ein vielversprechendes Start-up genannt: Flo Health, eine App, die KI basierte Vorhersagen zum Zyklus von Periode und Eisprung auf Basis von 70 verschiedenen Indikatoren wie z.B. Krämpfen, Ausfluss oder Kopfschmerzen, treffe. Das Unternehmen habe es sich zum Ziel gesetzt, einen niedrigschwelligen Zugang zu Experteninformationen, Wissen und Unterstützung zu schaffen und Frauen zu ermutigen, ihren Zyklus und dessen Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden besser zu verstehen. Die App sei bereits 210 Millionen Mal aus dem App Store heruntergeladen worden und werde monatlich von 43,5 Millionen Userinnen genutzt - davon zwei Millionen für die Dienste der App zahlende Kundinnen. Laut crunchbase.com habe das Unternehmen bereits 75,5 Mio. USD eingesammelt und sei 2021 mit 800 Mio. USD bewertet worden.



Eine der größten Herausforderungen für die gesamte Branche bestehe darin, die meist männlichen Entscheidungsträger zu erreichen und sie dazu zu bringen, das Geschäftsszenario und das wachsende, kosteneffektive und profitable Potenzial von FemTech-Lösungen zu verstehen. "Es wird sich noch erweisen müssen, ob das Konzept der FemTech in der Zukunft fortbestehen wird, oder ob die Produkte und Dienstleistungen, die derzeit als FemTech bezeichnet werden, diese Definition ablegen und ihren rechtmäßigen Platz im Mainstream der verbraucherorientierten Gesundheits- und Lifestyle-Anwendungen einnehmen werden", meine Ivanov.



Fest stehe, dass Investitionen in Innovationen für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen weiter zunehmen würden und man mit großer Wahrscheinlichkeit eine größere Vielfalt an Produktangeboten sehen werde. (07.03.2022/ac/a/m)







