Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aktienkurs-Rallye von 2019 währte nur einen Tag, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten hätten für einen deutlich steigenden Ölpreis gesorgt, Aktienanleger verunsichert und sogar den allgegenwärtigen Handelskonflikt kurzfristig in den Hintergrund rücken lassen. Eine länger anhaltende Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran könnte auch der schwächelnden Konjunktur in Deutschland einen weiteren Schlag versetzen. Angesichts der politischen Entwicklungen dürften die in dieser Woche anstehenden Konjunkturindikatoren eine Randnotiz bleiben. Mit Ausnahme des ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen in den USA und der November-Auftragseingänge für die deutsche Industrie würden sie kaum Aufschluss über die künftige Konjunkturdynamik der wichtigsten Volkswirtschaften geben. Zwar würden von beiden Indikatoren bessere Werte als im Vormonat erwartet, die Börsen würden jedoch zunächst vor allem politisch beeinflusst bleiben. Sichere Häfen wie Gold, Bundesanleihen und die Währungen US-Dollar, Schweizer Franken und Japanischer Yen dürften gefragt bleiben. (07.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.