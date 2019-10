Fakt sei jedoch: Als Investor komme man um China nicht herum. Alle Anleger sollten chinesische Aktien im Portfolio halten, sodass sie eine direkte Ausrichtung auf diesen bedeutenden Teil der Weltwirtschaft hätten. Sonst würde das Portfolio einen Schwachpunkt aufweisen. Aktuell empfehle Danske Bank Asset Management eine neutrale Gewichtung in chinesischen Aktien, da der Handelskrieg für Unsicherheit sorge. Dieser habe China härter getroffen als die USA. Gegen eine Untergewichtung spreche jedoch, dass die Aktien im Verhältnis zu den erwarteten künftigen Unternehmensgewinnen relativ günstig bewertet seien und zudem deutlich steigen könnten, wenn es früher als erwartet zu einer Handelsvereinbarung kommen sollte.



Trotz der jüngsten Annäherungen zwischen Amerikanern und Chinesen und einer neuen Verhandlungsrunde im Oktober sei das Hauptszenario von Danske Bank Asset Management, dass es erst nach der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 zu einem Handelsabkommen kommen werde.



Chinesische Aktien - beachtliche Risikoprämien und günstige Bewertungen



Werfe man einen genaueren Blick auf den chinesischen Aktienmarkt, hätten die Branchen IT und Finanzen aktuell eine extrem hohe Gewichtung im Index MSCI China, allen voran Technologieriesen wie Tencent, Alibaba und BAIDU sowie die großen Banken China Construction Bank und Bank of China.



Gleichzeitig dürften Anleger nicht außer Acht lassen, dass der chinesische Aktienmarkt viele staatliche Unternehmen in strategisch wichtigen Bereichen wie Stahl, Kohle, Öl, Telekommunikation und Finanzen umfasse - und diese Unternehmen würden nicht unbedingt nur aus kommerzieller Hinsicht vorangetrieben. Im Allgemeinen seien sie weniger profitabel als in Privatbesitz befindliche Unternehmen.



Seit vielen Jahren würden chinesische Aktien im Vergleich zu Papieren aus entwickelten Märkten wie den USA, Europa und Japan mit einer beachtlichen Risikoprämie notieren (das heiße mit einem niedrigeren Preis in Relation zum Unternehmensgewinn).



Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der erwarteten Unternehmenserträge der kommenden zwölf Monate würden chinesische Aktien im Vergleich zu globalen Titeln seit vielen Jahren mit einer Risikoprämie gehandelt. Die Bewertung chinesischer Aktien liege aktuell auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.



Undurchsichtiger als entwickelte Märkte, interessante Zukunftsaussichten



Die Risikoprämie chinesischer Aktien sei unter anderem der Unsicherheit über das künftige Wachstum, der geringeren Transparenz, dem Währungsrisiko sowie aktuell auch dem Handelskrieg geschuldet. Die Streitigkeiten zwischen den USA und China würden fortlaufend neue Meldungen, Geschichten und Gerüchte produzieren, die chinesische Aktien beeinflussen würden. Dazu komme das politische Risiko eines machtvollen Staats mit weitaus größerem Einfluss auf die Wirtschaft, als wir es aus unseren Breitengraden kennen würden.



Dies gehöre ebenfalls zu den Faktoren, die die Dinge für Anleger in China etwas undurchsichtiger machen würden. Danske Bank Asset Management halte die Risikoprämie und die Zukunftsaussichten jedoch für interessant genug, dass Anleger trotz allem chinesische Aktien im Portfolio haben sollten. (29.10.2019/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Volksrepublik China wird 70 Jahre alt. Doch haben auch Anleger einen Grund zu feiern? Eine Analyse von Lars Skovgaard Andersen, Investmentstratege bei Danske Bank Asset Management:Die Volksrepublik China habe am 1. Oktober ihren 70. Geburtstag gefeiert. Es habe allerdings kein geschwächter Greis zur Party eingeladen, sondern ein stämmiger Jubilar: Von 1978 bis 2014 habe China ein durchschnittliches jährliches Wachstum von fast zehn Prozent verzeichnet und das Land sei heute nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. 1978 habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner deutlich unter dem Durchschnitt afrikanischer Staaten gelegen. Trotz des imposanten Wachstums rangiere China gemessen am BIP pro Einwohner aber immer noch weit hinter den Industriestaaten, wie beispielsweise den USA, Deutschland oder den skandinavischen Ländern.Drei Gründe, warum sich Chinas Wachstum verlangsamt habeSeit der Finanzkrise trage China am stärksten zum globalen Wachstum bei, obwohl sich seine Wirtschaft in den letzten Jahren verlangsamt habe. Danske Bank Asset Management erwarte, dass das Wachstum 2019 bei 6,2 Prozent landen werde.Für das rückläufige Wachstum gebe es mehrere gute Gründe. Zum einen alteret die Bevölkerung, was eine schwindende Arbeitskraft zur Folge habe. Zum anderen hätten die Chinesen allmählich die niedrig hängenden Früchte in Form des Wissenstransfers von der Außenwelt geerntet, durch den sie ihre Produktivität hätten steigern können. Ab jetzt müsse das Wachstum stärker durch heimische Innovationen vorangetrieben werden. Zudem sei Chinas Wachstum von einem hohen Investitionsniveau getragen worden, das sich künftig nur schwer aufrechterhalten lasse, da das Land heute viel stärker verschuldet sei als noch vor zehn Jahren. Sein Wachstum liege aber immer noch weit über dem Niveau westlicher Volkswirtschaften. Daher werde Chinas globale Bedeutung in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen.Wichtiger Zwerg am AktienmarktWas die Börse betreffe, sei China auf globaler Ebene allerdings nach wie vor nur ein Zwerg. Chinesische Aktien würden lediglich 3,8 Prozent des globalen Aktienmarkts ausmachen, gemessen am MSCI AC World Index. Zum Vergleich: Die USA würden 56 Prozent für sich verbuchen.